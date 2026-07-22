Juegos Suramericanos

Federico Grabich destacó el legado del Centro Acuático: "Santa Fe tendrá la misma pileta de los Juegos Olímpicos"

El exnadador y embajador de los Juegos Suramericanos 2026 aseguró que el nuevo complejo de Rosario permitirá que los deportistas santafesinos se entrenen con infraestructura de nivel internacional.