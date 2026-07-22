A menos de dos meses del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el exnadador Federico Grabich destacó la importancia del Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario y afirmó que la obra dejará un legado para las futuras generaciones de deportistas santafesinos.
Federico Grabich destacó el legado del Centro Acuático: "Santa Fe tendrá la misma pileta de los Juegos Olímpicos"
El exnadador y embajador de los Juegos Suramericanos 2026 aseguró que el nuevo complejo de Rosario permitirá que los deportistas santafesinos se entrenen con infraestructura de nivel internacional.
El representante olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 es uno de los embajadores deportivos del certamen, que se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Un escenario de nivel internacional
Grabich remarcó que la nueva infraestructura permitirá contar con instalaciones comparables a las utilizadas en las máximas competencias internacionales.
"Santa Fe tendrá la misma pileta de los Juegos Olímpicos. Será la mejor que tengamos en Argentina junto con la del Parque Roca. Es un legado para que nuestros chicos puedan entrenarse al máximo nivel sin tener que irse a Buenos Aires", sostuvo.
La natación, protagonista
La natación se disputará del 13 al 16 de septiembre en el Invencible Centro Acuático, donde también habrá competencias de clavados, natación artística y polo acuático.
El exnadador consideró que el torneo reunirá a figuras de primer nivel del continente y destacó el presente de varios representantes argentinos, entre ellos Agostina Hein, Macarena Ceballos, Ulises Saravia y Santiago Grassi.
Un incentivo para las nuevas generaciones
Grabich, campeón en los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 y Santiago 2014, aseguró que competir como locales representa una oportunidad única para los jóvenes deportistas.
"Muchos chicos que practican deporte se van a encontrar con los máximos referentes de su disciplina y eso ayuda a que se acerquen y sigan haciendo deporte", expresó.
También recordó que le hubiera gustado disputar un torneo de estas características en el país y señaló que ahora acompañará a la delegación argentina desde su rol de embajador.
Una inversión para el deporte
El Invencible Centro Acuático forma parte de las principales obras que impulsa el Gobierno de Santa Fe para recibir los Juegos Suramericanos 2026.
El complejo contará con una piscina olímpica cubierta de 50 metros, una pileta para saltos ornamentales y capacidad para más de 1.600 espectadores, además de espacios destinados a prensa, jueces, áreas técnicas y usos sociales. La inversión provincial vinculada a las obras del evento supera los 90 millones de dólares.