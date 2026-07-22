Con una licitación pública, la Municipalidad de Santa Fe dio un gran paso para la ejecución de la obra que cambiará la pileta recreativa del Parque Juan de Garay. Se trata de una intervención integral clave para uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, cuyo piletón sufre un marcado deterioro estructural con fisuras y filtraciones que dificultan su mantenimiento.
Así será el camaleónico piletón del Parque Garay, que en invierno se usará como playón multipropósito
Siete ofertas se presentaron para la reconversión integral del piletón, que tiene un presupuesto oficial de más de $1.760 millones. La obra, financiada por el Gobierno de la Provincia, se ejecuta tras un acuerdo entre el intendente Poletti y el gobernador Pullaro de cara a los Juegos Suramericanos.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.768.061.027 y contempla un diseño flexible y estacional: funcionará como natatorio con agua tratada en el verano y, tras su vaciado, se convertirá en un playón de uso múltiple para actividades deportivas y culturales durante el resto del año. El plazo de ejecución previsto es de 120 días.
La obra se realizará dentro de los límites del vaso existente e incluirá rampas de acceso para personas con movilidad reducida, gradas perimetrales que funcionarán como bancos y la recuperación de adoquines y elementos ornamentales patrimoniales.
El intendente Juan Pablo Poletti destacó el impacto social de los trabajos: "Siempre digo que gobernar es mejorar la vida de la gente, y eso es lo que representa esta obra. Recuperar la pileta recreativa y seguir poniendo en valor el Parque Garay significa devolverles a los santafesinos un lugar de encuentro, de deporte y de recreación que forma parte de la historia de la ciudad. Queremos que las familias vuelvan a disfrutar de este espacio público con infraestructura moderna, segura y de calidad".
Asimismo, el mandatario santafesino valoró el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia: "Quiero destacar el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y el enorme trabajo que realizaron los equipos técnicos de la Provincia y del Municipio para que este proyecto hoy empiece a hacerse realidad. Esta es una muestra de que, cuando trabajamos de manera articulada y con un objetivo común, las obras se concretan y quedan como un legado para todos los santafesinos y para las futuras generaciones".
Para usar todo el año
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, Eduardo Rudi, explicó que la iniciativa responde a la necesidad compartida con el intendente y el gobernador de tener una ciudad "más preparada y más linda" para los vecinos. El funcionario detalló que el proyecto contempla "armar un vaso de hormigón" que incorpore un sistema innovador de tratamiento de agua independiente de los lagos.
Rudi resaltó que el área estará activa todo el año, ya que una vez que termine la temporada estival se vaciará la pileta para transformarla en un playón multiespacio. Respecto al acto licitatorio, precisó que se presentaron siete ofertas, de las cuales tres se ubicaron por debajo del presupuesto oficial. "Agradecemos a las empresas que siguen apostando por estas obras y a la provincia y al gobernador por el apoyo incondicional", aportó.
Además, el secretario anticipó que esta intervención forma parte de un gran plan para el Parque Garay que incluye "la ampliación de las instalaciones de Imusa, el Parque de los Niños, un circuito de ciclismo en todo el sector, el paseo del jardín japonés y algunas intervenciones integrales con respecto a los lagos del parque", para los cuales se prevén tres perforaciones destinadas al recirculado del agua.
Legados para la ciudad
El subsecretario de Planificación Estratégica de la Provincia, Marcelo Mántaras, remarcó que las obras de infraestructura de los Juegos Suramericanos avanzan a ritmo normal para llegar a tiempo a septiembre. En ese sentido, aclaró que los trabajos del Parque Garay funcionan como complementarios.
Mántaras explicó que el Gobierno Provincial aporta los recursos financieros y que la meta para este espacio es llegar de forma óptima a los meses de calor. "El Parque Garay tiene la presión del tiempo porque tiene que estar listo, obviamente, antes del inicio de la temporada de verano", señaló.
Finalmente, el funcionario provincial subrayó que el financiamiento de estos proyectos responde a "una política del Gobierno Provincial de apoyar la obra pública municipal", debido a que existen intervenciones que, por su escala, resulta más eficiente ejecutarlas en conjunto con los gobiernos locales.
Las ofertas presentadas
Tras el análisis de la comisión evaluadora, se determinará la adjudicación entre las siguientes firmas que presentaron sus propuestas económicas:
S y D Obras y Servicios: $1.490.711.995,23
EFE Construcciones: $1.576.642.769,42
Sauxwernly SA: $1.710.791.286,06
Capitel Constructora: $1.950.041.489,59
Pirámide Constructora SA: $1.995.450.370,97
BLS Construcciones SA: $2.113.988.858,04
Aimar Luis José constructora: $2.198.500.000.