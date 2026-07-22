La Municipalidad licitó la obra

Así será el camaleónico piletón del Parque Garay, que en invierno se usará como playón multipropósito

Siete ofertas se presentaron para la reconversión integral del piletón, que tiene un presupuesto oficial de más de $1.760 millones. La obra, financiada por el Gobierno de la Provincia, se ejecuta tras un acuerdo entre el intendente Poletti y el gobernador Pullaro de cara a los Juegos Suramericanos.