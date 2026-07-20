En Rosario

El ajedrez vuelve a los Juegos Suramericanos en Santa Fe y apunta al sueño olímpico

En el marco del Día Internacional de la disciplina, el árbitro internacional Nahuel Santianes valoró la inclusión del torneo en el megaevento que albergará la provincia. La competencia reunirá a ajedrecistas de 15 países en las modalidades rápida y blitz, marcando un paso clave para el reconocimiento olímpico del juego ciencia.