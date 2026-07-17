Con la mirada puesta en el legado que dejarán los Juegos Suramericanos más allá de la competencia, vecinos, vecinas e instituciones de los barrios Altos del Valle, La Esmeralda, Las Delicias, Nueva Santa Fe, Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste compartieron una nueva jornada de diálogo e intercambio para pensar de manera colectiva cómo el evento puede convertirse en una oportunidad de desarrollo para sus comunidades.
Los barrios, protagonistas del legado de los Juegos Suramericanos
Vecinos, vecinas e instituciones de seis barrios de la ciudad de Santa Fe participaron de un nuevo encuentro, en el marco del mega evento deportivo que se realizará en septiembre, para aportar propuestas, identificar necesidades y fortalecer el trabajo comunitario. La iniciativa busca que el impacto del evento trascienda la competencia deportiva y deje nuevas oportunidades para las comunidades.
La actividad se realizó en El Alero Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe, y reunió a representantes de la comunidad para reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que representan los Juegos Suramericanos para la ciudad y sus barrios. Durante la jornada se generaron instancias de participación para escuchar propuestas y fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones, los vecinos y el Estado, con el objetivo de construir un legado que contribuya al desarrollo social, comunitario y urbano de los barrios.
El encuentro formó parte de una serie de instancias participativas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, para promover la participación ciudadana y el trabajo conjunto con las comunidades donde se desarrollarán acciones vinculadas al evento deportivo internacional.
Construcción con la comunidad
El presidente de la Asociación Vecinal Altos del Valle, Jorge Maya, expresó: “Estas reuniones son convocantes para todas las instituciones de la zona norte y resultan importantes porque nos vamos conociendo, vamos interactuando, y es una manera de comunicarnos, con diálogo y con respeto como ejes fundamentales. Son fundamentales las obras que se están haciendo que le van a dar una nueva fisonomía a la parte urbanística del barrio. Las obras, como son los complejos habitacionales en donde se va a recibir a los deportistas, van a quedar para la ciudad, ya que luego serán sorteadas entre personas que necesitan una propiedad”.
En la misma línea, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones Civiles, Sebastián Moreyra, sostuvo: “Nos parece muy importante que exista el vínculo entre el gobierno y las instituciones que representan a los vecinos para que se dé un cruce de ideas y se puedan plantear problemáticas y soluciones a las mismas”.
Finalmente, la pastora del Templo Evangélico Corona de Esperanza, Sandra Mabel Ruiz Díaz, agregó: “Nosotros venimos a escuchar, a conocer las propuestas para luego poder llevarlas a la gente del barrio y específicamente a las personas que concurren a la institución en donde me desempeño como pastora”.
En ese marco, el subsecretario de Gestión y Promoción de Políticas Sociales, Federico Pezz, manifestó: “Estos encuentros son espacios muy valiosos que debemos seguir fortaleciendo entre todos, porque permiten que las instituciones acerquen propuestas que beneficien a cada barrio. Hoy avanzamos en cómo involucrar a las comunidades que rodean la Villa Olímpica en los Juegos Suramericanos, no solo durante el evento, sino también en su organización y en las actividades previas. Además, presentamos una jornada recreativa para vecinos e instituciones junto a el tour interactivo de los Juegos Suramericanos y el programa Santa Fe Acá”.
El encuentro permitió consolidar un espacio de diálogo entre las instituciones, los vecinos y el Gobierno provincial, promoviendo la construcción de iniciativas que acompañen el desarrollo de los Juegos Suramericanos. A través de estas instancias participativas se busca que el legado del evento trascienda lo deportivo y se traduzca en nuevas oportunidades para las comunidades, fortaleciendo el tejido social, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia en cada territorio.