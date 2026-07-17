Ciudad de Santa Fe

Los barrios, protagonistas del legado de los Juegos Suramericanos

Vecinos, vecinas e instituciones de seis barrios de la ciudad de Santa Fe participaron de un nuevo encuentro, en el marco del mega evento deportivo que se realizará en septiembre, para aportar propuestas, identificar necesidades y fortalecer el trabajo comunitario. La iniciativa busca que el impacto del evento trascienda la competencia deportiva y deje nuevas oportunidades para las comunidades.