Disciplinas y sedes

Los esports debutan en los Juegos Suramericanos 2026

Los deportes electrónicos tendrán su estreno oficial en la cita continental que albergarán Santa Fe, Rosario y Rafaela en septiembre. Con competencias de Valorant, fútbol digital y simulación de automovilismo, el evento busca captar a las nuevas audiencias globales.