Los eSports se incorporarán por primera vez al programa oficial de los Juegos Suramericanos 2026 y convertirán a Rosario en la sede de una de las principales novedades de esta edición. Los mejores jugadores de los 15 países miembros de ODESUR competirán en tres títulos oficiales: Valorant, EA SPORTS FC y Assetto Corsa GT, en pruebas masculinas, femeninas y mixtas, según la disciplina.
Los esports debutan en los Juegos Suramericanos 2026
Los deportes electrónicos tendrán su estreno oficial en la cita continental que albergarán Santa Fe, Rosario y Rafaela en septiembre. Con competencias de Valorant, fútbol digital y simulación de automovilismo, el evento busca captar a las nuevas audiencias globales.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.
Qué son los esports
Los esports, o deportes electrónicos, son competencias organizadas de videojuegos en las que participan jugadores profesionales o equipos bajo reglas oficiales.
Aunque durante muchos años fueron considerados únicamente una actividad recreativa, hoy cuentan con federaciones, reglamentos, entrenamientos profesionales y miles de competidores que representan a sus países en torneos internacionales.
Al igual que sucede con cualquier deporte tradicional, existen entrenadores, árbitros, preparación física y psicológica, análisis tácticos y calendarios de competencia.
En los últimos años, los esports fueron incorporados a diferentes eventos internacionales y se convirtieron en una de las actividades con mayor crecimiento entre los jóvenes.
Las disciplinas que estarán presentes
El programa de esports de los Juegos Suramericanos 2026 estará integrado por tres títulos oficiales: Valorant, EA SPORTS FC y Assetto Corsa Competizione. Se entregarán medallas en las ramas masculina y femenina de Valorant y EA SPORTS FC, mientras que Assetto Corsa Competizione tendrá una única competencia mixta. Cada país podrá inscribir una delegación de hasta 16 atletas, distribuidos entre las distintas pruebas.
Las modalidades de competencia combinan desafíos individuales y por equipos. Valorant enfrentará a equipos de cinco jugadores titulares y un suplente por rama en un videojuego de estrategia y acción táctica. EA SPORTS FC se disputará de manera individual, con un representante masculino y uno femenino por país bajo el modo Ultimate Team FC Pro Draft. En tanto, Assetto Corsa Competizione reunirá a pilotos de ambos géneros en una competencia individual de simulación automovilística.
Cada disciplina tendrá un formato de torneo propio. Valorant comenzará con una fase de grupos y avanzará a instancias eliminatorias; EA SPORTS FC definirá a sus campeones a través de cruces individuales; y Assetto Corsa Competizione combinará una sesión de clasificación con tres carreras de 20 minutos para determinar la clasificación final por suma de puntos. De esta manera, los eSports incorporan a los Juegos Suramericanos un programa que reúne competencias de estrategia, fútbol y automovilismo virtual, adaptadas a estándares internacionales.
Pre-evento oficial rumbo a Santa Fe 2026
Los jugadores argentinos de EA SPORTS FC 26 (masculino y femenino) y Assetto Corsa Competizione tendrán la posibilidad de ganarse un lugar en la delegación nacional a través del Pre-evento oficial rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El proceso comenzará con la apertura de inscripciones el 15 de julio y continuará con una etapa de competencias online entre el 22 de julio y el 4 de agosto, de la que surgirán los clasificados para la instancia presencial.
El 14 de agosto se disputará el pre-evento presencial, donde los mejores competidores definirán las plazas argentinas para los Juegos Suramericanos 2026. Entre el 15 y el 18 de agosto se anunciarán oficialmente los representantes nacionales que competirán en el evento principal, previsto para septiembre en Rosario.
Un fenómeno que no deja de crecer
La industria de los esports moviliza millones de espectadores en todo el mundo y genera competencias con premios millonarios, transmisiones en vivo y audiencias comparables con las de los deportes tradicionales.
Su incorporación a los Juegos Suramericanos refleja una tendencia que ya se observa en otros eventos internacionales y que busca acercar a nuevas generaciones al movimiento deportivo organizado.
Con la llegada de los esports, los Juegos Suramericanos ampliarán su propuesta deportiva y sumarán un espacio pensado para una comunidad que crece de manera sostenida en toda la región.
La incorporación de estas disciplinas busca combinar tradición e innovación, acercando a nuevos públicos y consolidando a Santa Fe 2026 como una edición que apuesta por la modernización del deporte sudamericano.