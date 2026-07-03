El levantamiento de pesas es una de las disciplinas con más historia a lo largo de los Juegos Suramericanos y tendrá un nuevo capítulo por escribir del 14 al 17 de septiembre en el Club Atlético Provincial de Rosario.
Juegos Suramericanos 2026: arribó el material para levantamiento de pesas en Rosario
La competencia se realizará en las instalaciones del tradicional Club Atlético Provincial. El espacio será adaptado con plataformas y zonas de calentamiento certificadas para albergar a los principales pesistas de la región, en el marco de una importante inversión del Gobierno de Santa Fe.
Esta semana se recibió todo el material y la infraestructura para este deporte que formará parte del calendario de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Todo el equipamiento cuenta con la homologación requerida de acuerdo a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y los protocolos que establece el Comité Olímpico Internacional (COI).
La coordinadora de Logística y Operaciones del Comité Organizador Local de los Juegos Suramericanos, Eugenia Palillo, explicó que “se trata de una carga importante, un contenedor de 40 que viene muy bien embalado en cajas desde Noruega. Son todos materiales y elementos deportivos que van a quedar como un legado hermoso para futuras competencias internacionales".
“El envío contiene todas las barras fijas, las pesas, todo el escenario especial para el levantamiento, los magnesios para los levantadores, el piso de entrenamiento y un recubrimiento especial”, enumeró Palillo.
Por otra parte, la funcionaria recordó que “estuvimos recibiendo cargas en Santa Fe para otros deportes como atletismo, remo y aguas abiertas; y también vamos a estar recibiendo elementos en Rafaela; en un trabajo que venimos coordinando de gran forma con los municipios locales”. Eugenia Palillo agregó que para principios del mes de agosto se comenzará con los montajes en los distintos escenarios deportivos.
Cabe señalar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.
Gran impacto turístico y económico
La secretaria de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus, destacó el legado de las obras que quedarán para todos los santafesinos. “Son nuevas oportunidades para cada una de las ciudades y para la provincia, para captar más torneos deportivos, para contagiar a los chicos a que practiquen deportes”, afirmó.
Matthues también valoró el gran impacto turístico y económico que tendrá Rosario por lo que “se está trabajando y capacitando al sector, desde taxistas a hoteleros y gastronómicos, porque entendemos que este será el evento deportivo más importante del año en todo el país y la ciudad tiene que estar a la altura de las circunstancias”.
“Rosario ha quedado tercera en el ranking de eventos internacionales a nivel país, así que estamos trabajando mucho junto al sector privado y junto al Gobierno Provincial para que Rosario se pueda lucir y mostrar a todo el país que la provincia de Santa Fe es una provincia productiva y emprendedora”, completó Alejandra Matthues.
Un deporte de fuerza y técnica
Las competencias de levantamiento de pesas se disputarán en la categoría adulta. Los competidores deberán tener como mínimo 15 años al año de la competencia y podrán participar todos los deportistas cuyos Comités Olímpicos estén afiliados a ODESUR o cuyas federaciones nacionales estén afiliadas a la Confederación Sudamericana de Levantamiento de Pesas (CSLP).
De acuerdo a la modalidad del torneo, se detalló que cada levantador debe ser pesado antes del inicio de la prueba. El atleta tiene tres oportunidades y debe realizar un único movimiento para levantar la barra del suelo hasta la total extensión de ambos brazos por encima de la cabeza.
Cada país podrá participar con un máximo de ocho atletas varones y ocho atletas mujeres, con un levantador por categoría. Las competencias serán clasificatorias para los Juegos Panamericanos 2027.