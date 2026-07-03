Desde Noruega

Juegos Suramericanos 2026: arribó el material para levantamiento de pesas en Rosario

La competencia se realizará en las instalaciones del tradicional Club Atlético Provincial. El espacio será adaptado con plataformas y zonas de calentamiento certificadas para albergar a los principales pesistas de la región, en el marco de una importante inversión del Gobierno de Santa Fe.