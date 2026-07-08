Con sede en Rafaela

El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional en los Juegos Suramericanos 2026

El BMX Freestyle, BMX Race, Mountain Bike, Ruta y Pista integrarán el programa del certamen que se disputará del 12 al 26 de septiembre. Rafaela estrenará un velódromo homologado por la UCI que se proyecta como uno de los grandes legados deportivos para la provincia.