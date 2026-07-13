A meses de la cita deportiva

Rafaela se prepara para recibir los Juegos Suramericanos con la mirada puesta en el legado que dejará el evento

Entre el 12 y el 26 de septiembre, Rafaela será una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos 2026. Además de recibir a cientos de atletas y delegaciones de 15 países, la ciudad incorporará infraestructura deportiva y habitacional que permanecerá como legado para la comunidad.