Rafaela será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026 junto con las ciudades de Rosario y Santa Fe. Durante dos semanas, entre el 12 y el 26 de septiembre, la ciudad recibirá a unos 400 deportistas y cerca de un millar de personas entre entrenadores, integrantes de las delegaciones, equipos técnicos y visitantes provenientes de 15 países.
Rafaela se prepara para recibir los Juegos Suramericanos con la mirada puesta en el legado que dejará el evento
Entre el 12 y el 26 de septiembre, Rafaela será una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos 2026. Además de recibir a cientos de atletas y delegaciones de 15 países, la ciudad incorporará infraestructura deportiva y habitacional que permanecerá como legado para la comunidad.
La organización del evento representa un importante desafío logístico para la ciudad, que trabaja en la preparación de la infraestructura, los servicios y la oferta turística para recibir a las delegaciones y al público. Al mismo tiempo, se proyecta un impacto positivo en distintos sectores de la economía local, especialmente en hotelería, gastronomía, comercio y transporte.
Una ciudad preparada para recibir al continente
Los Juegos Suramericanos constituyen uno de los eventos deportivos más importantes del calendario continental y su realización en Rafaela supone una oportunidad para mostrar el perfil productivo, industrial y emprendedor de la ciudad, además de fortalecer su posicionamiento como destino para el turismo de eventos.
En ese marco, el municipio desarrolla acciones junto al sector privado para preparar a los distintos prestadores de servicios que tendrán contacto con las delegaciones y los visitantes.
Una de las iniciativas es el programa Rafaela Modo Anfitrión, desarrollado en conjunto con la Universidad Católica de Santiago del Estero, que ofrece capacitaciones destinadas a comerciantes, hoteleros, gastronómicos, estudiantes y trabajadores del sector servicios con el objetivo de mejorar la atención durante el evento.
Capacitación y participación de la comunidad
La preparación para los Juegos también incluye programas destinados a emprendedores locales, la conformación del cuerpo de voluntarios que colaborará durante las competencias y la organización de actividades culturales que acompañarán la estadía de las delegaciones.
A ello se suman iniciativas vinculadas con la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria, buscando que distintos sectores de la ciudad formen parte del acontecimiento deportivo.
Como antecedente reciente, desde el municipio recordaron el impacto económico que dejó el regreso del Turismo Carretera en junio, cuando se registró ocupación hotelera plena y un movimiento económico estimado en más de 4.625 millones de pesos.
Debido a su mayor duración y a la presencia de delegaciones internacionales, se espera que los Juegos Suramericanos generen un efecto aún más significativo sobre la actividad local.
Obras que perdurarán después de la competencia
Más allá del movimiento que generará durante su realización, uno de los principales aportes del evento será la infraestructura que quedará para la ciudad.
Entre las obras se destacan el nuevo microestadio multipropósito del Distrito Joven, el velódromo cubierto homologado para competencias internacionales, las nuevas pistas de BMX y skate, y la Villa Suramericana, integrada por 110 unidades habitacionales que, una vez finalizados los Juegos, pasarán a incorporarse al desarrollo urbano de Rafaela.
Estas instalaciones ampliarán la capacidad de la ciudad para albergar competencias deportivas de nivel nacional e internacional y fortalecerán la oferta de espacios destinados al deporte, la recreación y la actividad comunitaria.