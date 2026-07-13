Departamento San Martín

Carlos Pellegrini: avanza la construcción de 12 viviendas y ya está abierta la inscripción para el sorteo

El proyecto habitacional registra un 65 % de ejecución e incluye obras de infraestructura urbana. Las familias interesadas podrán inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda hasta el 22 de julio para participar del futuro sorteo de adjudicación.