La construcción de un complejo de 12 viviendas en la localidad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín, continúa avanzando y ya ingresó en una etapa clave con la apertura del Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV), a través del cual se realizará la inscripción de las familias interesadas en participar del futuro sorteo de adjudicación.
Carlos Pellegrini: avanza la construcción de 12 viviendas y ya está abierta la inscripción para el sorteo
El proyecto habitacional registra un 65 % de ejecución e incluye obras de infraestructura urbana. Las familias interesadas podrán inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda hasta el 22 de julio para participar del futuro sorteo de adjudicación.
El proyecto habitacional registra actualmente un avance del 65 % y forma parte de las obras destinadas a ampliar la oferta de viviendas en la localidad, acompañadas por la ejecución de la infraestructura urbana necesaria para el funcionamiento del nuevo barrio.
La obra avanza hacia su etapa final
Las viviendas se construyen en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Moreno, Zona Rural y Calle Pública.
El conjunto estará integrado por 11 viviendas de dos dormitorios correspondientes al prototipo tradicional y una unidad especialmente adaptada para personas con discapacidad.
De acuerdo con el cronograma previsto, los trabajos continúan a buen ritmo y, una vez concluidas las tareas, se realizará el sorteo para definir a las familias adjudicatarias.
La inversión destinada a la ejecución del proyecto y las obras de urbanización supera los 950 millones de pesos.
Inscripción abierta para los futuros adjudicatarios
Las personas interesadas podrán inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda hasta el miércoles 22 de julio de 2026 a las 23.59.
El trámite se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del RDAV.
Para participar, los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el programa, entre ellos integrar un grupo familiar conviviente, acreditar al menos dos años de residencia o trabajo en Carlos Pellegrini, contar con ingresos demostrables y no poseer inmuebles registrados a su nombre.
Quienes requieran asesoramiento sobre el proceso de inscripción podrán realizar consultas a través de los canales habilitados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Infraestructura para el nuevo barrio
Además de las unidades habitacionales, el proyecto contempla la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para dotar de servicios al sector.
Entre ellas se incluyen la red eléctrica de baja tensión, alumbrado público con tecnología LED, red de desagües cloacales, cordón cuneta, badenes, estabilizado granular, veredas peatonales, rampas de accesibilidad y forestación urbana.
Estas intervenciones permitirán que las viviendas cuenten con los servicios básicos y el equipamiento urbano necesario para su puesta en funcionamiento una vez finalizada la obra.