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La obra de desagües cloacales de Vila incorpora energía solar y beneficiará a más de 1.500 habitantes

La obra de saneamiento, que demanda una inversión superior a los $3.500 millones, incluye más de 15 kilómetros de red cloacal, una estación elevadora y una planta de tratamiento que funcionará con energía fotovoltaica. El sistema beneficiará a más de 1.500 vecinos y posicionará a la localidad como la primera del país en contar con una planta cloacal alimentada mediante energía solar.