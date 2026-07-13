La localidad de Vila, en el departamento Castellanos, avanza hacia la finalización de su sistema de desagües cloacales, una obra que permitirá mejorar el servicio de saneamiento para más de 1.500 habitantes e incorporará una innovación inédita en el país: una planta de tratamiento de líquidos cloacales alimentada con energía solar.
La obra de desagües cloacales de Vila incorpora energía solar y beneficiará a más de 1.500 habitantes
La obra de saneamiento, que demanda una inversión superior a los $3.500 millones, incluye más de 15 kilómetros de red cloacal, una estación elevadora y una planta de tratamiento que funcionará con energía fotovoltaica. El sistema beneficiará a más de 1.500 vecinos y posicionará a la localidad como la primera del país en contar con una planta cloacal alimentada mediante energía solar.
El proyecto contempla la construcción de más de 15,6 kilómetros de red cloacal, 487 conexiones domiciliarias, una estación elevadora, una cañería de impulsión y una planta compacta de tratamiento mediante el sistema de barros activados, con capacidad para procesar hasta 215 metros cúbicos diarios de efluentes.
Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de 42 paneles fotovoltaicos que abastecerán energéticamente la planta de tratamiento. Esta tecnología permitirá reducir la dependencia de la red eléctrica convencional, disminuir los costos operativos y minimizar el impacto ambiental del sistema.
Un sistema con energía renovable
La planta de tratamiento funcionará con un esquema de generación de energía mediante paneles solares, lo que garantizará el abastecimiento de los equipos de bombeo y depuración a partir de una fuente renovable.
Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento señalaron que esta solución mejora la eficiencia operativa del sistema, reduce el consumo energético y constituye una experiencia pionera en materia de infraestructura sanitaria sustentable.
Más saneamiento para la localidad
Además del componente tecnológico, la obra permitirá ampliar el acceso al servicio de cloacas en Vila, reemplazando progresivamente los sistemas individuales de disposición de efluentes.
La incorporación de una red cloacal contribuye a mejorar las condiciones sanitarias, proteger las napas de agua subterránea, reducir los riesgos de contaminación y acompañar el crecimiento urbano de la localidad con infraestructura adecuada.
También se avanza en la instalación de las redes urbanas y de las cámaras de inspección que permitirán concretar las conexiones domiciliarias una vez finalizados los trabajos principales.
Una inversión de más de $3.500 millones
La ejecución del sistema cloacal demanda una inversión superior a los 3.500 millones de pesos.
El proyecto comprende la construcción de la red de distribución, 487 conexiones domiciliarias, una estación elevadora, una cañería de impulsión y la planta de tratamiento equipada con tecnología de energía solar.
Una vez finalizada, la obra dotará a Vila de un sistema integral de saneamiento y la convertirá en la primera localidad del país en contar con una planta de tratamiento de líquidos cloacales abastecida mediante energía fotovoltaica, un modelo que combina infraestructura sanitaria con el aprovechamiento de energías renovables.