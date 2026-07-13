El intenso frío continúa haciéndose sentir en distintos puntos del país. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 6:00 y las 7:00 de este lunes 13 de julio al menos cinco ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C.
Cuáles fueron las ciudades más frías del país este lunes 13 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional informó que cinco localidades registraron marcas bajo cero durante las primeras horas de la mañana, con valores de hasta -1,4 °C.
La temperatura más baja de la mañana se registró en Ciudad Jardín Lomas del Palomar, en la provincia de Buenos Aires, donde el termómetro marcó -1,4°C, con un 99% de humedad.
En segundo lugar se ubicó La Plata, también en Buenos Aires, con -1,1°C y una humedad del 98%.
El tercer puesto fue para Río Grande, en Tierra del Fuego, que registró -1°C y un 73% de humedad.
Las diez ciudades más frías del país
De acuerdo con el informe del SMN, este fue el ranking de las temperaturas más bajas registradas entre las 6:00 y las 7:00:
- Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): -1,4°C y 99% de humedad.
- La Plata (Buenos Aires): -1,1°C y 98% de humedad.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -1°C y 73% de humedad.
- Mar del Plata (Buenos Aires): -1°C y 95% de humedad.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -0,6°C y 80% de humedad.
- José María Ezeiza (Buenos Aires): 0°C y 96% de humedad.
- Villa Reynolds (San Luis): 0,1°C y 81% de humedad.
- Gualeguaychú (Entre Ríos): 0,1°C y 96% de humedad.
- El Calafate (Santa Cruz): 0,2°C y 92% de humedad.
- Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): 0,4°C y 98% de humedad.
El frío se mantiene en gran parte del país
Las bajas temperaturas continúan siendo protagonistas del invierno y se hicieron sentir desde las primeras horas del día en varias provincias. Buenos Aires concentró cuatro de las diez localidades con los registros más bajos, mientras que Tierra del Fuego volvió a ubicarse entre las zonas más frías del país.