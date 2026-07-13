Pronóstico

La semana comienza con cielo algo nublado y una máxima que llegaría a los 17° en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con una densa niebla que redujo la visibilidad a apenas 100 metros. Con el correr de las horas se espera una mejora de las condiciones, cielo parcialmente nublado y un paulatino ascenso de la temperatura. El pronóstico anticipa una semana con tardes cada vez más templadas.