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Boom de monopatines eléctricos en Santa Fe: multas, retenciones y dudas sobre si se cumple la normativa

La utilización de estos vehículos está regulado: el uso del casco y circular por zonas no peatonales es obligatorio. Los “grises”: no hay registro municipal de usuarios, y se están labrando multas. Todo lo que hay que saber sobre este tipo de circulación.