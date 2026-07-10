La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir de la cero hora de este sábado 11 de julio, comenzarán a regir el segundo tramo de la actualización de los valores en las tarifas del servicio de taxis. La medida responde a lo establecido en la Resolución Municipal N° 217/2026, que busca mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público.
Aumentan los taxis este sábado en la ciudad de Santa Fe
Con la nueva actualización tarifaria, la bajada de bandera diurna sube a $1.790 y la nocturna a $2.058. Los remises habían aumentado en junio.
Se trata del segundo tramo de la actualización del 29,71% que había sido consensuada en abril tras el pedido de la entidad que los nuclea. Para minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se había dispuesto una implementación en dos etapas, la primera de las cuales se implementó en el mes de abril y la segunda se da curso ahora.
De esta manera, la tarifa diurna -que rige de 6 a 22 horas-, que abonarán los usuarios del servicio será de 1.790 pesos en concepto de bajada de bandera, mientras que la ficha cada 130 metros costará 179 pesos.
En tanto, la tarifa nocturna -que se aplica de 22 a 6 horas- se estableció en 2.058 pesos para la bajada de bandera y en 206 pesos la ficha cada 130 metros.
"Esta actualización busca sostener la equidad del sistema, evitando distorsiones que afecten la prestación del servicio. Al tratarse de un transporte público regulado, resulta fundamental que las tarifas mantengan una coherencia que permita tanto la operatividad de los móviles como el acceso de la ciudadanía al servicio", sostiene la Municipalidad.
Valores hasta este viernes
Desde el pasado 11 de abril y hasta este viernes 10 de julio las tarifas de taxis vigentes son: 1.600 pesos de bajada de bandera diurna y 160 pesos por ficha cada 130 metros, mientras que la tarifa nocturna quedó en 1.840 pesos de bajada de bandera y 184 pesos por ficha.
Con estas medidas, el municipio busca sostener el funcionamiento de los distintos servicios de transporte urbano en un contexto de incremento de costos y reducción de subsidios nacionales al sector.
También remises
Cabe recordar que la Municipalidad de Santa Fe había dispuesto una actualización de las tarifas del servicio de remises que comenzó a regir el sábado 6 de junio. La medida fue establecida mediante la Resolución Municipal N° 365, del 3 de junio de 2026, en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 9.981.
En el caso de los remises, la bajada de bandera es de 1.600 pesos, mientras que la ficha cada 130 metros cuesta 160 pesos. Y la tarifa nocturna vigente está fijada en 1.840 pesos para la bajada de bandera y 184 pesos para la ficha cada 130 metros.