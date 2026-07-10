La Municipalidad de Santa Fe presentó, a través de la Subsecretaría de Turismo, el balance de impacto turístico correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado por el Observatorio Turístico. El informe refleja la consolidación de la ciudad como uno de los principales destinos urbanos de la región, con un mayor alcance territorial, una agenda de eventos en crecimiento y un importante movimiento económico generado por la actividad turística.
Santa Fe recibió visitantes de 70 localidades y generó más de $22 mil millones en turismo
Durante los primeros seis meses de 2026, la ciudad fortaleció su posicionamiento como destino urbano con una agenda de eventos en crecimiento y mayor movimiento de visitantes.
Durante los primeros seis meses del año, la ciudad de Santa Fe recibió visitantes provenientes de 70 localidades del interior santafesino, de las 24 provincias argentinas y de 20 países. Del total de visitantes, el 65,5 % fueron turistas que eligieron alojarse en la ciudad, con una estadía promedio de 2,6 noches, que superó las tres noches durante los meses de enero y abril.
Una ciudad que consolida su crecimiento
En un contexto nacional desafiante para la actividad turística, Santa Fe logró sostener su crecimiento a partir de una estrategia basada en la promoción permanente del destino, el fortalecimiento de una agenda de eventos durante todo el año, el trabajo articulado con el sector privado y la construcción de una identidad vinculada a la cordialidad santafesina.
En ese sentido, el informe destaca un incremento del 50% en la cantidad de personas atendidas en los Centros de Información Turística entre 2024 y 2026. Además, las consultas sobre actividades y propuestas crecieron un 30 %, mientras que las redes sociales oficiales de Turismo Santa Fe registraron un crecimiento cercano al 15 %.
Los eventos impulsan el turismo
La programación de festivales, recitales, ferias y propuestas culturales reunió a más de 160.000 asistentes durante el primer semestre, consolidando a la ciudad como sede de grandes acontecimientos y fortaleciendo su atractivo para visitantes de distintos puntos del país y del exterior.
Más de $22 mil millones
El Observatorio Turístico estimó que la actividad generó un impacto económico de $22.062.789.500 durante el primer semestre de 2026. La cifra surge de un gasto estimado de $2.433.386.500 en alojamiento, $6.756.821.000 en gastronomía y $12.872.582.000 en entretenimiento.
Si bien el estudio registra un leve descenso del gasto en términos reales respecto del mismo período de 2025, los resultados se encuentran en línea con el comportamiento observado en los principales destinos del país, como consecuencia del contexto económico nacional. A diferencia de relevamientos anteriores, este informe incluyó no sólo los fines de semana turísticos, sino también todos los fines de semana del primer semestre de 2026.
El subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica, destacó: “Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que venimos realizando junto al sector privado para consolidar una ciudad que recibe, sorprende y fideliza a quienes la visitan. En un contexto nacional difícil para el turismo, Santa Fe logró ampliar su alcance, fortalecer su agenda de eventos y continuar posicionándose entre los destinos urbanos más importantes de la región”.
Asimismo, agregó: “Si bien los informes de organismos nacionales afirman que el sector turístico no está ajeno al contexto económico, nuestro desafío es seguir creciendo desde una identidad propia: la de una ciudad cordial, con experiencias durante todo el año y con el turismo como motor de desarrollo económico, empleo e inversión”.