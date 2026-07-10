Este fin de semana

El Esperanza Automóvil Club festeja sus 100 años con una exposición que recorrerá la historia del automovilismo

Con una gran exposición de vehículos históricos, autos de competición, motos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia, el Esperanza Automóvil Club celebrará este fin de semana sus 100 años de vida institucional. Su presidente, Nicolás Belluni, destacó el valor histórico del evento y anticipó los proyectos que marcarán el futuro de la institución.