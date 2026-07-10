Un siglo después de su fundación, el Esperanza Automóvil Club se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia. Los días 11 y 12 de julio, el SUM del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) será escenario de una gran celebración que combinará historia, automovilismo y propuestas recreativas para toda la familia.
El Esperanza Automóvil Club festeja sus 100 años con una exposición que recorrerá la historia del automovilismo
Con una gran exposición de vehículos históricos, autos de competición, motos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia, el Esperanza Automóvil Club celebrará este fin de semana sus 100 años de vida institucional. Su presidente, Nicolás Belluni, destacó el valor histórico del evento y anticipó los proyectos que marcarán el futuro de la institución.
La muestra, denominada "Leyendas sobre Ruedas", reunirá vehículos históricos, modelos de competición, motos, camiones, coleccionistas y numerosas actividades pensadas para que tanto los apasionados por los motores como quienes simplemente busquen una salida durante las vacaciones de invierno puedan disfrutar de un fin de semana diferente.
"Venimos trabajando desde agosto o septiembre del año pasado. Es un evento que organizamos junto al CICAE y con mucha gente de Esperanza que nos ayudó a reconstruir parte de la historia del club", explicó el presidente de la institución, Nicolás Belluni a El Litoral.
Uno de los grandes atractivos será la llegada del automóvil que perteneció a Nicolás Nagel, el único piloto esperancino que logró competir en el Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo nacional.
"Fuimos hasta Venado Tuerto para buscar ese vehículo porque queríamos que la gente pueda conocer su historia y la de un piloto que marcó una época para Esperanza", comentó.
Aunque finalmente no podrá exhibirse el histórico auto de Domingo Bucci por cuestiones administrativas vinculadas a su propietario, la organización confirmó la presencia de numerosas piezas de enorme valor patrimonial.
Entre ellas sobresale una Mercedes SSK, similar al modelo que compitió en Esperanza en 1926 con el piloto Carlos Testuz.
Un recorrido por la historia del automovilismo
La propuesta reunirá vehículos de distintas épocas, desde modelos que marcaron los inicios del automovilismo hasta unidades de competición actuales.
Habrá autos clásicos, deportivos de lujo, vehículos del Dakar, un automóvil de Turismo Nacional, Rolls Royce, Mercedes-Benz, un Chevrolet Presidencial utilizado por la Presidencia de la Nación durante la década del '30 y más de cincuenta motocicletas antiguas.
También se exhibirán camiones históricos, entre ellos un autobomba que estuvo operativo durante el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y que hoy pertenece a un coleccionista de Recreo.
Durante ambas jornadas se realizarán encendidos de motores estáticos y de distintos vehículos históricos para que el público pueda apreciar no solo su diseño, sino también el sonido característico de cada época.
"Queremos que la gente pueda escuchar cómo sonaban los motores de un auto de los años treinta y compararlos con los de un vehículo actual como una Ferrari", explicó Belluni.
Una propuesta pensada para toda la familia
Más allá del valor histórico de la exposición, el evento fue diseñado para recibir a públicos de todas las edades. Habrá simuladores de conducción, pista de Scalextric, juegos infantiles, peloteros, un circuito de educación vial coordinado por la Municipalidad de Esperanza, artesanos, anticuarios, coleccionistas, patio gastronómico y espacios recreativos.
"Lo pensamos para que venga toda la familia. Mientras los fanáticos recorren la muestra, los chicos también tendrán actividades para disfrutar durante todo el día", destacó el presidente del club.
La entrada tendrá un valor de 2.000 pesos y quienes la adquieran de manera anticipada podrán ingresar tanto el sábado como el domingo abonando una sola vez. Además, al finalizar la exposición se sorteará una motocicleta 110 cc entre todos los asistentes.
Las entradas para "Leyendas sobre Ruedas" pueden adquirirse en el lugar del evento o de manera anticipada a través de la plataforma oficial de venta online.
Un centenario que mira al futuro
Los festejos por los cien años no finalizarán con esta muestra. Belluni adelantó que entre fines de agosto y principios de septiembre se reinaugurará el museo del Esperanza Automóvil Club, actualmente en remodelación.
Las obras incluyeron la construcción de un entrepiso, renovación completa de las instalaciones eléctricas, ampliación del bar, nuevos sanitarios, incorporación de mobiliario y la restauración de numerosos vehículos y piezas históricas.
Entre ellas se destacan motores estacionarios, una motocicleta utilizada por inspectores de tránsito y un Jeep policial, además de motocicletas que pertenecieron a la fuerza de seguridad provincial.
Otro de los grandes proyectos llegará en octubre, cuando Esperanza será sede del Primer Paseo Provincial en Baquets, una distinción obtenida tras la aprobación de una ley impulsada el año pasado.
"Es un orgullo enorme estar al frente del club en un aniversario tan importante. También implica una gran responsabilidad, porque queremos estar a la altura de la historia que tiene esta institución y de toda la gente que nos acompañó para llegar a estos cien años", concluyó Belluni.