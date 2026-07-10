En septiembre

Entre tradición y gastronomía, San Carlos Sud volverá a honrar la historia de la Colonia

La presidenta comunal, Florencia Primo, confirmó que el tradicional Beck Festival Gastronómico y Cervecero se realizará el próximo 27 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. Además, destacó el impacto del evento para las instituciones locales y repasó el avance de las principales obras que se ejecutan en la localidad.