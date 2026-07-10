La cuenta regresiva comenzó. San Carlos Sud ya trabaja en la organización de la sexta edición del Beck Festival Gastronómico y Cervecero, un evento que se consolidó como uno de los principales atractivos del calendario regional y que este año tendrá una fecha especial: se realizará el domingo 27 de septiembre, coincidiendo con un nuevo aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos.
Entre tradición y gastronomía, San Carlos Sud volverá a honrar la historia de la Colonia
La presidenta comunal, Florencia Primo, confirmó que el tradicional Beck Festival Gastronómico y Cervecero se realizará el próximo 27 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos. Además, destacó el impacto del evento para las instituciones locales y repasó el avance de las principales obras que se ejecutan en la localidad.
La presidenta comunal, Florencia Primo, aseguró a El Litoral que la organización avanza "con mucho entusiasmo" y anticipó que volverán a participar las instituciones locales, que tendrán a su cargo las propuestas gastronómicas y cerveceras, acompañadas por una variada programación artística durante toda la jornada.
"Es un evento muy esperado tanto por la comunidad de San Carlos Sud como por toda la región. Nos estamos preparando para una nueva edición con todo lo que caracteriza al Beck", expresó.
Una propuesta para toda la familia
Si bien la grilla artística aún no fue presentada oficialmente, Primo adelantó que la apertura volverá a estar vinculada con la historia y las tradiciones de la colonia, en el marco de los festejos por su aniversario.
Durante la mañana se desarrollará el acto protocolar conmemorativo de la fundación de la Colonia San Carlos y, posteriormente, quedará oficialmente inaugurado el festival.
A lo largo del día habrá espectáculos musicales de distintos géneros para acompañar una propuesta pensada para públicos de todas las edades.
"Hay quienes llegan al mediodía, otros por la tarde, algunos se quedan hasta la noche y muchos disfrutan de toda la jornada. Es un evento con entrada libre y gratuita que convoca a muchísima gente", señaló la mandataria comunal.
Otro de los aspectos que destacó es el beneficio que representa para las instituciones locales, que encuentran en el Beck una importante fuente de ingresos para sostener sus actividades.
"Está pensado también para ellas. Algunas ofrecen comidas, otras bebidas y eso les genera un ingreso económico que luego les permite continuar con los proyectos que desarrollan durante todo el año", explicó.
Pavimento, viviendas y mejoras urbanas
Además de la organización del festival, la presidenta comunal repasó el avance del plan de obras públicas que se ejecuta en la localidad.
En materia de infraestructura vial, destacó la continuidad del programa de pavimentación, que recientemente permitió intervenir calle Libertad y Pasaje Colón.
"Nos parece una obra fundamental para el crecimiento de San Carlos Sud. Si el tiempo acompaña, este año vamos a completar ocho cuadras de pavimento, una cifra muy importante para una localidad de nuestras dimensiones", sostuvo.
Las tareas se financian mediante el sistema de contribución por mejoras, una modalidad que, según explicó, permite sostener el ritmo de ejecución con el acompañamiento de los vecinos.
En paralelo, la comuna concretó una importante obra de bacheo sobre Moreno y Sarmiento, sector por donde circula el tránsito pesado.
"Era una intervención que teníamos proyectada desde hacía mucho tiempo. El pavimento estaba muy deteriorado y fue necesario realizar un importante trabajo de movimiento de suelo y hormigonado", indicó.
En cuanto a la política habitacional, Primo confirmó que actualmente se encuentran en construcción cinco viviendas con financiamiento del Gobierno de Santa Fe.
Dos de ellas corresponden a unidades de un dormitorio y las otras tres serán de dos dormitorios. Todas estarán emplazadas en un mismo predio y, una vez finalizadas, serán adjudicadas mediante sorteo.
"Era una obra muy esperada porque el acceso a la vivienda es una de las principales demandas que tenemos. Esperamos que el año próximo cinco familias puedan cumplir el sueño de tener su casa propia", manifestó.
Mantenimiento de espacios públicos
Otro de los lugares donde la comuna mantiene trabajos permanentes es el cementerio local, considerado por la gestión como un espacio de profundo valor para la comunidad.
Las tareas incluyen mantenimiento general, ampliaciones, pintura de galerías, nichos y mausoleos, además del cuidado de los espacios verdes.
"Es un lugar muy sentido para los vecinos y permanentemente realizamos trabajos para mantenerlo en las mejores condiciones. El compromiso de los empleados comunales hace que quienes lo visitan destaquen el estado en el que se encuentra", concluyó Primo.