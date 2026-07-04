Departamento Las Colonias

Restauran la fachada de un edificio emblemático que narra la historia de San Carlos Sud

La Comuna de San Carlos Sud, junto a la Comisión local de la Iglesia Evangélica Valdense, realizó trabajos de mantenimiento y pintura en la fachada del histórico edificio. La intervención busca preservar su valor arquitectónico, cultural y simbólico dentro de la identidad de la comunidad.