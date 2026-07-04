La Comuna de Saladero Cabal continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer el acompañamiento social, educativo y comunitario mediante la incorporación de nuevos profesionales y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a promover la inclusión y el desarrollo de niños y niñas de la localidad.
Más acompañamiento social y nuevas oportunidades deportivas para niños de Saladero Cabal
La comuna incorporó una profesional de la Psicología al equipo interdisciplinario que trabaja junto a las instituciones locales y avanzó con la entrega de materiales para una escuelita deportiva destinada a niños del barrio, con el objetivo de ampliar las acciones de contención, inclusión y desarrollo comunitario.
Se amplía el equipo de acompañamiento social
En ese marco, comenzó a desempeñarse en la localidad la Licenciada en Psicología, Cecilia Carena, quien se incorporó al Equipo Interdisciplinario comunal. La profesional trabajará de manera coordinada junto a la licenciada en Psicopedagogía Micaela Bassi y la asistente social Luna Solís, consolidando un espacio de atención integral para la comunidad.
Desde la comuna indicaron que el equipo ya desarrolla tareas articuladas con las distintas instituciones locales, con el propósito de brindar acompañamiento a familias, fortalecer las acciones de prevención y promover el acceso a derechos mediante un abordaje interdisciplinario.
Trabajo articulado con las instituciones locales
Las autoridades comunales señalaron que el objetivo es profundizar el vínculo entre las áreas de salud, educación y desarrollo social, favoreciendo respuestas coordinadas ante las diferentes necesidades que surgen en la comunidad.
El trabajo conjunto busca reforzar las estrategias de contención y generar herramientas que contribuyan al bienestar de niños, adolescentes y sus familias.
El deporte como herramienta de inclusión para la infancia
En paralelo, la comuna concretó la entrega de elementos deportivos que permitirán poner en funcionamiento una escuelita destinada a niños del barrio.
Los materiales fueron recibidos por Antonio Galarza, quien estará a cargo de coordinar las actividades deportivas. La iniciativa apunta a generar un espacio de recreación, aprendizaje y convivencia, promoviendo la práctica del deporte, la inclusión social y la incorporación de hábitos saludables desde edades tempranas.
La adquisición del equipamiento contó con el acompañamiento del senador provincial Germán Baumgartner, lo que hizo posible avanzar con este nuevo proyecto comunitario orientado a la infancia.