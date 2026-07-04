En la costa santafesina

Más acompañamiento social y nuevas oportunidades deportivas para niños de Saladero Cabal

La comuna incorporó una profesional de la Psicología al equipo interdisciplinario que trabaja junto a las instituciones locales y avanzó con la entrega de materiales para una escuelita deportiva destinada a niños del barrio, con el objetivo de ampliar las acciones de contención, inclusión y desarrollo comunitario.