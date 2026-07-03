Se llevó adelante la licitación pública con un total de 16 ofertas. Los ministros representantes del gobierno provincial, Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Silvia Ciancio (Salud), junto a autoridades locales y de la región, como la Senadora Leticia Di Gregorio, acompañaron a los trabajadores del efector en este día histórico para la comunidad.
Licitan el nuevo Hospital de Elortondo: cómo será la obra y qué ofertas se presentaron
El gobierno de la Provincia abrió los sobres para la construcción del efector que reemplazará al actual Samco y recibió 16 propuestas económicas. El proyecto arquitectónico contempla un edificio moderno de 2.600 metros cuadrados, cuatro naves longitudinales, consultorios de especialidades, laboratorio, shock room y un presupuesto oficial que supera los 7.300 millones de pesos.
La nueva construcción se desarrollará sobre el predio que se encuentra detrás del Samco. El proyecto arquitectónico propone implantar un moderno edificio donde se van a alojar íntegramente las dependencias hospitalarias. Sin embargo, se harán adaptaciones sobre inmueble actual para usos comunitarios y administrativos.
El nuevo Hospital
En este sentido, el ministro Lisandro Enrico, explicó: “Este nuevo edificio de salud que pondrá en marcha la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro va a contar con una superficie total mayor a 2600 metros cuadrados. Su diseño espacial se organiza a través de un sistema de cuatro naves longitudinales con techos de estructura metálica y paneles conformados que, a su vez, se vinculan por tres amplios patios internos que garantizan una óptima ventilación e iluminación natural”.
“El ala suroeste albergará el hall de acceso principal, los sectores de espera y el SUM, mientras que el ala noreste estará destinada al ingreso estratégico de ambulancias y las áreas de servicios”, agregó.
En cuanto a su infraestructura médica, Enrico explicó que el hospital estará completamente equipado: “Podemos mencionar que la obra contará con áreas destinadas a la atención ambulatoria programada y otras a la admisión. También habrá 6 consultorios disponibles, que incluyen la odontología y ginecología, pero a su vez se habrá otros 3 para atención rápida”.
“Por tras parte, estará el sector de “Diagnóstico y tratamiento”, que incorporará sala de rayos X, sala de ecografía y laboratorio de análisis clínicos; y el sector de Urgencias, equipado con shock room y 4 camas para internación transitoria. Las mejoras con respecto al actual Samco serán muy notorias”, agregó.
Por ultimó, Enrico señaló que la internación general es otro espacio sobresaliente en el proyecto. “Contará con un ala de 5 habitaciones de dos camas cada una, garantizando comodidad y aislamiento adecuado. Más las áreas de personal, con office de enfermería, dormitorios para los médicos de guardia y estar de personal”.
“El nuevo Hospital en su planos también prevé espacios para la central de abastecimiento y procesamiento, que incluye esterilización, cocina, lavadero, depósito de farmacia, área de mantenimiento, vestuario de personal, office de limpieza, sala de máquinas y tableros, sala de gases medicinales, depósitos clasificados de residuos y morgue”, cerró.
Asimismo, el Gobierno Provincial en esta labor conjunta entre los ministerios de Obras Públicas y Salud, ejecutará nuevas veredas públicas con estacionamiento de bicicletas e iluminación exterior de tecnología LED. Y en los espacios interiores se contempla el equipamiento fijo para el hall central y las salas de espera (bancos, mostradores, tándem de sillas y cestos).
Esta emblemática obra de infraestructura sanitaria cuenta con un presupuesto oficial de 7.308 millones de pesos (a valores oficiales calculados a diciembre de 2025) y establece un plazo de ejecución de 540 días calendario.
Una promesa que empieza a cumplirse
Otra importante gestora de esta obra es la ministra de Salud , Silvia Ciancio, quien manifestó: “El nuevo hospital representa un acto de justicia para este pueblo y para toda la región, por eso agradezco el compromiso de los trabajadores de la salud que sostuvieron la atención en los momentos más difíciles. Este hospital no solo es para los vecinos, también fue pensado para todos ellos puedan trabajar en lugares dignos, cómodos y con las condiciones que merecen”.
Ciancio también puso en valor la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro: “El Gobernador me dio la palabra que este hospital se iba a hacer. Aunque la situación era difícil y el Gobierno nacional nos dejó sin medicamentos, insumos y sin acompañamiento en muchas áreas, hubo una decisión firme de seguir adelante. Y hoy ese compromiso se está haciendo realidad”.
“La obra realmente tendrá una calidad de vanguardia, pero los edificios por sí solos no alcanzan. Lo más importante son los equipos de salud comprometidos con la misión de cuidar a la gente. Acá ya existe esa base y estoy convencida de que seguirá creciendo”, concluyó.
Valoración de la comunidad
El presidente comunal de Elortondo, Ángelo Yocco, calificó el inicio del proceso para la construcción del nuevo hospital como “un hecho trascendental” para la localidad y aseguró que marcará “un antes y un después” en la atención sanitaria de la comunidad y de toda la microrregión.
Durante su discurso, el mandatario comunal puso a disposición de la empresa que resulte adjudicataria de la obra todo el acompañamiento de la Comuna para facilitar el desarrollo de los trabajos. “Para mí es enormemente gratificante ser parte de este proceso histórico. Este hospital tiene más de 80 años y forma parte de la vida de generaciones de vecinos. Por eso este momento tiene un valor muy especial para toda la comunidad”, expresó.
El próximo paso será la adjudicación de la obra a una empresa constructora, y esa tarea será misión del Ministerio de Obras Públicas, durante los julio y agosto. Por lo pronto, de manera transparente y abierta al público, se conocieron 16 ofertas presentadas en millones de pesos:
Epreco SRL (6796 millones) , Wernly SA (6820 millones), ICA SRL (6616 millones), Constructora Tres (7097 millones), Sanimat SA (6997 millones), Werk SRL (7679 millones), Dinale SA (9098 millones), Pirámide SA (8955 millones), Del Sol SA (8000 millones), Depaoli y Trosce SRL ( 8273 millones), Dyscom SA (7912 millones), Bordó Arq. SRL (7667 millones), EFE SRL (7150 millones), Panetto (6973 millones), Edeca SA (8525 millones) y Alca SRL (6702 millones).