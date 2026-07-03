Avance de obra pública

Licitan el nuevo Hospital de Elortondo: cómo será la obra y qué ofertas se presentaron

El gobierno de la Provincia abrió los sobres para la construcción del efector que reemplazará al actual Samco y recibió 16 propuestas económicas. El proyecto arquitectónico contempla un edificio moderno de 2.600 metros cuadrados, cuatro naves longitudinales, consultorios de especialidades, laboratorio, shock room y un presupuesto oficial que supera los 7.300 millones de pesos.