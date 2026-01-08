Chiarella destacó la carrera de Agronomía como un logro estratégico del año en Venado Tuerto
El intendente venadense realizó un balance de gestión, destacó el avance de las obras públicas y subrayó el reciente convenio con la Universidad Nacional de Rosario como un hito educativo, además de referirse a su futuro político.
Satisfacción de Chiarella y Bartolacci en la jornada de presentación de la carrera. Foto: MVT
“Fue un año muy importante para la ciudad y para nuestro equipo de trabajo. Avanzamos muchísimo en logros concretos para Venado Tuerto y terminamos el año con una gran noticia que es la llegada de la carrera de Agronomía, uno de los hechos más importantes del año”, afirmó el mandatario en diálogo con Sur24 y En la Tecla.
En su repaso, Chiarella puso el foco en el fuerte ritmo de obra pública que se sostuvo durante el año, en articulación con el Gobierno provincial. “Cuando uno dimensiona lo que está pasando hoy en Venado Tuerto, ve todas las obras que están en marcha al mismo tiempo”, señaló, y enumeró, entre otras, la ejecución de la Avenida Circunvalación, la construcción de la Escuela N° 238, los planes de viviendas, las cloacas en la zona norte, la puesta en valor de la plaza San Martín, el Centro de Justicia Penal y los trabajos en el Parque Municipal.
También hizo referencia a las obras viales que beneficiarán a la región y, en particular, destacó la nueva ruta 96, que conectará la ruta 14, en Miguel Torres, con la avenida de Circunvalación de Venado Tuerto, un proyecto histórico que posibilitará acceder desde el sur-sur a la ciudad de Rosario, a través de una traza alternativa a la conflictiva 33. “Este viernes 9 de enero se abrirán los sobres para una doble licitación en la ruta 96. Según informó el ministro Enrico, a las 10, en Carmen, se van a licitar dos rotondas y los 14 kilómetros que van desde El Jardín (Carmen) hasta Venado, mientras que en horas del mediodía, en Elortondo, se licitarán una rotonda y los 24 kilómetros del tramo Chovet-El Jardín”, detalló el mandatario, acotando que los trabajos ya empezaron en ambas cabeceras.
Además, remarcó que los emprendimientos de la provincia impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, no solo se están ejecutando en Venado Tuerto y el departamento General López, sino también en muchas otras localidades a lo largo y a lo ancho del territorio. "En cada rincón de la provincia se están haciendo obras que transforman la vida de los santafesinos", destacó.
En cuanto a las inversiones locales, subrayó el intendente el avance sostenido del plan de pavimentación, con un promedio de “una cuadra cada cinco días”, el recambio de luminarias led en distintos barrios y el saneamiento de las primeras hectáreas del basural. “Estamos avanzando y en 2026 lo vamos a hacer con más fuerza aún, especialmente en el Área Recreativa Norte”, anticipó.
También mencionó la recuperación de espacios culturales, como la refuncionalización de la sala “José Pedroni” del Centro Cultural, y la reciente licitación para la compra de maquinaria municipal. “Son avances muy importantes que nos ponen muy contentos porque impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos”, subrayó.
Carrera confirmada
Al referirse específicamente a la carrera de Ingeniería Agronómica, Leonel Chiarella remarcó que su anuncio fue el resultado de un proceso largo y sostenido. “No fue que anunciamos la carrera y al poco tiempo la trajimos. Esto llevó más de un año de trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, con la Facultad de Ciencias Agrarias en particular, con un fuerte respaldo del sector privado y con mucho esfuerzo del Municipio”, explicó.
En ese sentido, diferenció claramente este proyecto de iniciativas anteriores. “En otros momentos se habló de la creación de una universidad propia para la ciudad. Eso es otra cosa. Lo que logramos ahora es traer la carrera de Agronomía de la UNR a Venado Tuerto, como extensión áulica, y eso no es menor”, sostuvo.
Las clases teóricas se dictarán en dependencias municipales (Distrito E), mientras que las prácticas se desarrollarán en la Escuela Salesiana, ubicada sobre la ruta hacia San Eduardo, en un predio rural de más de 700 hectáreas.
Para Chiarella, el impacto de la carrera va mucho más allá de lo académico. “Muchos jóvenes antes no podían estudiar porque no podían irse a Zavalla o Río Cuarto. Hoy van a poder hacerlo en Venado Tuerto, cerca de sus familias y con un costo mucho menor”, afirmó.
El intendente también mencionó el sistema de becas municipales, que en algunos casos cubre hasta el 40% del costo de las cuotas, y las residencias estudiantiles gestionadas en Rosario y Río Cuarto. “Hay familias que nos dicen claramente que sin esas herramientas no podrían estudiar. Por eso decimos que la educación es una política central para nosotros”, sostuvo.
Otro de los aspectos destacados fue el trabajo conjunto entre el Estado, la Universidad y el sector privado. En este sentido, puntualizó el acompañamiento del empresario Ricardo Venturino y definió el proyecto como un ejemplo de articulación virtuosa. “Universidad, Municipio, escuela y empresa trabajando en equipo. Ese es el camino para que los proyectos se concreten”, precisó.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Foto: MVT
En la misma línea, destacó el vínculo con las autoridades universitarias y, en particular, con el rector de la UNR, Franco Bartolacci. “Con él coincidimos en algo fundamental: la educación es el motor del desarrollo y la universidad pública es transformadora, pero tiene que estar cerca del territorio”, sostuvo. Esa concepción, explicó, es la que permitió avanzar con extensiones áulicas y nuevas carreras en el sur santafesino. “Hoy hay una decisión política de acercarla a las ciudades del interior, y eso es clave para generar igualdad de oportunidades”, afirmó.
Además, vinculó la llegada de Agronomía con una tendencia más amplia: la consolidación de Venado Tuerto como polo educativo regional. “En un solo año logramos Agronomía y también que la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional, con un enorme esfuerzo de sus autoridades locales, se pueda cursar de manera completa en la ciudad. Sumado a toda la oferta pública y privada que ya existe, es una oportunidad enorme para los jóvenes”, remarcó.
Finalmente, el intendente sostuvo que la llegada de Agronomía no es un punto de llegada, sino un paso más en un proceso de crecimiento sostenido. “Esto consolida a Venado Tuerto como un polo educativo regional y demuestra que los avances no se dan de un día para otro. Se construyen con gestión, con método y con perseverancia”, precisó.
Ocho años de gestión
Al ser consultado sobre su futuro político y la posibilidad de una nueva candidatura, Leonel Chiarella fue explícito: “Yo creo que los períodos de gobierno son de ocho años”, afirmó, en referencia a un límite de dos mandatos consecutivos como intendente municipal, más allá de las nuevas restricciones que establece la reforma constitucional.
Chiarella remarcó que cualquier definición futura estará vinculada a los tiempos políticos y a las decisiones colectivas del espacio que integra.
De todos modos, aclaró que “hoy, en enero de 2026, hablar de elecciones no tiene sentido. Estamos enfocados en la gestión, en resolver los problemas de todos los días y en que las obras sigan avanzando”, sostuvo el flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional.
Chiarella remarcó que cualquier definición futura estará vinculada a los tiempos políticos y a las decisiones colectivas del espacio que integra. “Más adelante veremos qué es lo que Dios y la organización política a la que pertenezco quieran que pueda estar haciendo, pero hoy la prioridad absoluta es gobernar y cumplir con la responsabilidad que nos dieron los vecinos”, concluyó.