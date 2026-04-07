Desde fines de 2023, bajo la conducción del administrador Pablo Seghezzo, Benjamín Gianetti se desempeña como subadministrador de Vialidad Provincial para la Zona Sur de Santa Fe, que abarca desde la ruta 19 hasta el límite con la provincia de Buenos Aires.
Nueva ruta 96: la vía que transformará la producción y el sur santafesino
El subadministrador de Vialidad, Benjamín Gianetti, destacó el impacto de la carretera que unirá Chovet, Carmen y Venado Tuerto. Es la primera ruta nueva en la región en 40 años.
En diálogo con Sur24, Gianetti destacó la importancia de la obra que se perfila como la más significativa del sur provincial en décadas: la construcción de la ruta 96. “Es una de las más importantes porque atraviesa Chovet, Carmen, El Jardín y empalma con la Circunvalación de Venado Tuerto, justo en la intersección de lo que sería la ruta 7S y la 4S, donde se hará una rotonda que engancha directamente la Circunvalación. En algunos tramos coexiste con la vieja ruta 14 y en otros va por una ruta que hoy no existe, por el medio del campo”, explicó el reelecto presidente comunal de Wheelwright (con el 87% de los votos), quien dejó el cargo en manos de Graciela Valentini para asumir en la repartición provincial.
Futura audiencia pública por la traza
Respecto de la preocupación de productores de Elortondo y Chovet sobre la traza, Gianetti confirmó que se realizará una audiencia pública el lunes 13 de abril. “Se va a dar la explicación correspondiente, se escucharán sugerencias y algunas modificaciones podrán hacerse. Por algún lado tiene que pasar la ruta, pero vamos a tratar de generar el menor perjuicio posible”, señaló, aclarando que “siempre que hay una ruta nueva que pasa por un campo que hay que expropiar, genera algún planteo, pero con el tiempo, con la ruta hecha y los beneficios que implica, termina legitimándose”.
Consultado sobre por qué no se sigue la traza de la vieja 14, Gianetti subrayó que “la idea es que la ruta no sea paralela a la 33, sino que conecte los pueblos, pase cerca de Chovet, Carmen, Elortondo y El Jardín. Queremos que sea una vía ágil para la producción y también para unir localidades".
Fuerte inversión provincial
El referente de Vialidad provincial afirmó que la ruta 96, en pleno desarrollo, representa la primera construcción de una nueva carretera en más de 40 años en el sur de Santa Fe. Y en cuanto a otras obras estratégicas en general, destacó el complejo vial que transformará el ingreso de camiones al puerto de Rosario: “Toda la riqueza del país entra y sale por Santa Fe, y había que organizar la llegada de cientos de miles de camiones. Obras como la repavimentación de la ruta 90, la duplicación de calzada en la ruta 21 entre Alvear y Figuera, la pavimentación de accesos a Cargill, el tercer carril de la autopista, la ruta 10 S que conecta la autopista 9 con la ruta 21, y los peines de ingreso al puerto en Timbúes van a mejorar la circulación de manera radical”.
Además, Gianetti resaltó obras emblemáticas de la gestión Pullaro: el puente carretero Santa Fe–Santo Tomé, y la tercera vía de conexión Reconquista–Rafaela. “Estas iniciativas, junto con las del área portuaria, son las más relevantes de la provincia en materia vial, porque mejoran la conectividad de zonas productivas y de gran densidad poblacional”, afirmó.
Disgusto con la indiferencia de Nación
En un contexto donde la Nación no aporta los fondos correspondientes para las rutas nacionales, Gianetti elogió la gestión provincial: “La obra pública se logra con orden, transparencia y trabajo. Con licitaciones claras pudimos bajar los costos entre 35 y 40%, y en Santa Fe hay unas 40.000 familias que viven de la obra pública. Fue una de las pocas provincias donde no cayó el empleo”.
Sobre las rutas nacionales, dejó claro que la responsabilidad es de la Nación: “No queremos profundizar sobre eso, nosotros nos hacemos cargo de las rutas provinciales, así como los municipios de las calles de las ciudades. Queremos hablar de lo que hacemos, no de lo que debería hacer la Nación. Por eso aclaramos con carteles: ‘Hasta acá llega la ruta provincial y comienza la nacional’, para que la gente sepa qué gestión corresponde a quién (…) Que se hagan cargo de brindar esas respuestas los referentes locales y regionales del partido que se desempeña en el Gobierno nacional”, disparó en alusión a La Libertad Avanza.
De la Comuna local a Vialidad provincial
Gianetti también destacó que el gobernador Pullaro y el ministro Lisandro Enrico impulsan un ritmo de trabajo intenso. “Hay una dinámica que hace que los engranajes funcionen", valoró el funcionario oriundo del departamento General López y agregó que "la obra pública genera un efecto multiplicador en la economía y permite que las familias sigan trabajando”.
Más adelante, el subadministrador de Vialidad manifestó su satisfacción por el rol que ocupa: “Estoy muy contento con este desafío, sobre todo teniendo en cuenta que, a diciembre de 2023, el departamento General López era el tercero más poblado de la provincia, pero ocupaba el 15° lugar en asignación de inversiones".
"Hay un equipo que trabaja con mucha coordinación y convicción. Si uno está en una oficina sin acción, no pasa nada, pero aquí se puede proponer, se implementa y se ven los resultados. La provincia está avanzando en todas las áreas: salud, deportes, infraestructura, logística portuaria… Es una etapa de gran transformación para Santa Fe”, completó Benjamín Gianetti.