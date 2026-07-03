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De los reclamos a un anuncio clave

La cañería cloacal principal de El Pozo también se reparará con la tecnología de “manga curada”

Assa anunció una inversión de $ 600 millones para renovar la red cloacal con tecnología de envainado y reemplazo de cañerías, una obra que busca terminar con un problema estructural que afecta a este barrio de la ciudad de Santa Fe desde hace décadas.

Uno de los últimos reclamos por derrame de líquidos cloacales en calles de El Pozo registrados por El Litoral (conjunción de la peatonal Aldo Mieli y calle Jiménez Assua).Uno de los últimos reclamos por derrame de líquidos cloacales en calles de El Pozo registrados por El Litoral (conjunción de la peatonal Aldo Mieli y calle Jiménez Assua).
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Los eternos y continuos reclamos por desbordes cloacales y olores nauseabundos de vecinos de barrio El Pozo van camino a solucionarse. Este jueves, las autoridades de la empresa Aguas Santafesinas (Assa) junto a las del municipio, anunciaron cuatro obras estratégicas para renovar redes de aguas y cloacas. Una de ellas, beneficia a ese populoso barrio de Santa Fe que en los últimos tiempos viene sufriendo obstrucciones y roturas frecuentes.

“Las cloacas de barrio El Pozo están hechas de asbesto cemento y datan de hace 50 años. Están degradadas con los ácidos de los líquidos cloacales. Se afinan las paredes de los conductos y se terminan derrumbando, generándose desbordes y obstrucciones. Por eso siempre hay problemas en El Pozo”, amplió Darío Boscarol, vicepresidente de Assa, en diálogo con El Litoral.

Mirá tambiénASSA anunció cuatro obras estratégicas para renovar redes de agua y cloacas en Santa Fe

La tecnología que se va a usar es la misma que se está implementando para reparar la cloaca máxima de la ciudad a lo largo del bulevar. “En los conductos principales -que tienen 25 a 30 cm de diámetro-, vamos a hacer un envainado interno con manga siliconada que luego se infla y se pega a los bordes internos del conducto y se cura con rayos ultravioleta. Queda un caño dentro del otro caño”, explicó.

Después, en las cañerías cloacales secundarias se procederá con el sistema tradicional, es decir, se abre una zanja y se reemplazan esos caños menores.

El Pozo tiene un sector de casas bajas y otro de torres habitacionales. "La cloaca principal data de hace 50 años", dijo Darío Boscarol. Foto: Fernando NicolaEl Pozo tiene un sector de casas bajas y otro de torres habitacionales. "La cloaca principal data de hace 50 años", dijo Darío Boscarol. Foto: Fernando Nicola

“La inversión es de unos 600 millones de pesos”, indicó Boscarol, que dijo que se está preparando un segundo llamado a licitación pública de los trabajos dado que al primero se presentó una sola firma que estaba por encima del presupuesto oficial. La autoridad de Assa estimó que “en 45 días o 60, estaríamos comenzando con los trabajos en el barrio El Pozo, con un plazo de 4 a 6 meses”.

Líquidos, hundimientos y olores

La obra de refacción vendría a solucionar la situación crítica de los residentes de El Pozo que enfrentan una emergencia sanitaria y de movilidad debido al colapso crónico de colectores cloacales y el hundimiento de la calzada en arterias vitales. La presencia de efluentes en la vía pública derivó en problemas de salud pública y de habitabilidad.

El barrio presenta, asimismo, desafíos particulares debido a su construcción sobre un refulado de arena en zona de bañados, lo que genera un suelo inestable propenso a hundimientos.

Otra imagen que refleja el problema que deben afrontar los residentes de calle Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo.Otra imagen que reflejaba el problema. Esta vez en calle Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo (10 de junio).

En los últimos tiempos, El Litoral reflejó varios problemas, que fueron siendo solucionados de forma particular. Se reportaron desbordes en las manzanas 3, 4, 12, 13 y 18 y el último de ellos en la intersección de Jiménez de Asúa y Aldo Mieli donde “los efluentes cloacales emergían como un río” y se propagaban a lo largo de la calle Alejandro Greca. Lo mismo ocurre cada tanto en las torres.

El barrio El Pozo nació como un emprendimiento de vivienda social promovido por el Municipio a finales de los años ’70 y principios de los ’80, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda habitacional. Fue inaugurado en 1988. Su trazo urbano combina casas individuales -de una y dos plantas- y torres de departamentos. En total, alberga unas 1.476 unidades distribuidas en 20 manzanas de casas y 14 torres de 10 pisos cada una.

A lo largo de las décadas, el barrio consolidó una identidad propia: cuenta con servicios como escuela, jardín de infantes y espacios públicos, y mantiene un entramado comunitario activo a través de asociaciones vecinales. Su tipología mixta -casas bajas y edificios altos- y su vocación de vivienda popular lo distinguen como uno de los conjuntos urbanos clave en la historia moderna de Santa Fe.

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