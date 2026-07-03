De los reclamos a un anuncio clave

La cañería cloacal principal de El Pozo también se reparará con la tecnología de “manga curada”

Assa anunció una inversión de $ 600 millones para renovar la red cloacal con tecnología de envainado y reemplazo de cañerías, una obra que busca terminar con un problema estructural que afecta a este barrio de la ciudad de Santa Fe desde hace décadas.