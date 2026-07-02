Aguas Santafesinas (ASSA) presentó este jueves un nuevo paquete de obras de infraestructura para la ciudad de Santa Fe, en el marco de la segunda etapa del plan provincial de renovación de redes de agua potable y cloacas. Los trabajos abarcan cuatro intervenciones consideradas estratégicas por la empresa y apuntan a modernizar instalaciones con varias décadas de antigüedad, mejorar la calidad del servicio y prevenir fallas en puntos críticos del sistema.
ASSA anunció cuatro obras estratégicas para renovar redes de agua y cloacas en Santa Fe
Incluyen el recambio de cañerías en barrio Fomento 9 de Julio, la rehabilitación de colectores en El Pozo y una intervención inédita en el Acueducto Sur. Buscan mejorar la presión del agua, reducir pérdidas y extender la vida útil de infraestructura que, en algunos casos, supera los 100 años.
Durante el acto, el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol, destacó que las obras forman parte de un programa de alcance provincial. "Estamos presentando las obras que vamos a desarrollar en la ciudad de Santa Fe de acá a fin de año, en el marco de la segunda etapa del plan de renovación de redes que lleva adelante el Gobierno de la Provincia", señaló.
El funcionario recordó que el programa representa una inversión de 86 millones de dólares destinada a reemplazar infraestructura obsoleta. "Estamos renovando cañerías de agua que tienen entre 100 y 120 años de antigüedad y redes cloacales de entre 50 y 70 años, que presentan un avanzado estado de deterioro", afirmó.
Boscarol indicó además que esta nueva etapa llega luego de concluir importantes intervenciones en la capital provincial. "Ya terminamos la renovación de redes en el microcentro mediante la técnica de cracking y estamos avanzando con el envainado de la cloaca máxima. Ahora comenzamos una nueva etapa con cuatro obras centrales para la ciudad", sostuvo.
Recambio integral en barrio Fomento 9 de Julio
La intervención de mayor envergadura será la renovación de la red de agua potable en barrio Fomento 9 de Julio, donde se reemplazarán antiguas cañerías de asbesto cemento instaladas hace aproximadamente siete décadas.
La obra fue adjudicada a la empresa Automat por un presupuesto de 736 millones de pesos y comenzará dentro de los próximos 20 a 30 días.
"Vamos a reemplazar toda la red de agua de un barrio que tiene cañerías de asbesto cemento con más de 70 años de antigüedad por materiales modernos y ambientalmente seguros", explicó Boscarol.
Según precisó, los trabajos beneficiarán directamente a más de mil usuarios y combinarán dos sistemas constructivos. "Vamos a utilizar la técnica de cracking, que ya aplicamos en el microcentro, y también trabajos a cielo abierto donde sea necesario."
El vicepresidente de ASSA remarcó además que la obra tendrá un impacto que excederá al barrio intervenido. "Al disminuir las pérdidas de agua vamos a poder mejorar la presión de la red, especialmente hacia el norte de la ciudad, donde durante el verano suelen registrarse inconvenientes en el abastecimiento", aseguró.
Obras cloacales en El Pozo
El segundo proyecto se ejecutará en barrio El Pozo y contempla la rehabilitación de los colectores cloacales de asbesto cemento, que presentan frecuentes derrumbes debido a su antigüedad.
La inversión prevista asciende a 520 millones de pesos y el plazo de ejecución será de seis meses.
"Son colectores que tienen entre 40 y 50 años y que permanentemente sufren colapsos", explicó Boscarol. "En las calles principales vamos a trabajar con la técnica de envainado mediante manga curada con rayos ultravioleta y en los sectores secundarios se realizarán intervenciones con zanja abierta."
Cámaras centenarias
El plan también prevé la rehabilitación de diez bocas de registro cloacales ubicadas principalmente en el área céntrica y sobre los bulevares.
Se trata de estructuras de entre ocho y nueve metros de profundidad construidas hace alrededor de un siglo.
"Vamos a utilizar tecnología robótica para limpiar estas cámaras por dentro y luego revestirlas con una mezcla de fibra de vidrio y cemento que permitirá extender significativamente su vida útil", detalló.
Una obra inédita en el Acueducto Sur
La cuarta intervención estará destinada al Acueducto Sur, una cañería de hierro fundido de aproximadamente 120 años que atraviesa el sector ubicado debajo de la antigua fábrica de celulosa sobre avenida Alem.
Boscarol explicó que se trata de uno de los puntos más sensibles del sistema de distribución de agua potable de la ciudad.
"Ese acueducto abastece aproximadamente a un tercio de Santa Fe. Si llegara a romperse debajo de la fábrica prácticamente sería imposible repararlo", advirtió.
Por esa razón, ASSA ejecutará una obra de confiabilización sobre un tramo de 150 metros mediante una tecnología que, según destacó el funcionario, nunca antes fue aplicada en el país.
"Vamos a utilizar por primera vez en Argentina una técnica de envainado preparada para soportar presiones internas en un conducto de este diámetro", indicó.
Infraestructura para el futuro
Boscarol sostuvo que todas las intervenciones buscan fortalecer un sistema que debe responder al crecimiento urbano de la capital provincial.
"El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio, reducir las pérdidas, evitar roturas y garantizar que la infraestructura sanitaria pueda acompañar el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años", concluyó.