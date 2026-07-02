Inversión

ASSA anunció cuatro obras estratégicas para renovar redes de agua y cloacas en Santa Fe

Incluyen el recambio de cañerías en barrio Fomento 9 de Julio, la rehabilitación de colectores en El Pozo y una intervención inédita en el Acueducto Sur. Buscan mejorar la presión del agua, reducir pérdidas y extender la vida útil de infraestructura que, en algunos casos, supera los 100 años.