La empresa Aguas Santafesinas (Assa) inició este viernes una de las etapas centrales de la rehabilitación de la cloaca máxima de la ciudad de Santa Fe: la colocación del primer tramo de la “manga curada” que permitirá renovar el conducto sin necesidad de abrir completamente el bulevar para recambiar la cañería.
Comenzó el envainado de la cloaca máxima: el “corazón” de las tareas debajo de bulevar
Con maquinaria especial y un importante operativo sobre bulevar Pellegrini, Assa inició el envainado del colector principal. La metodología reduce los tiempos de obra y evita una intervención a cielo abierto sobre esta importante arteria.
Los trabajos se desarrollan actualmente en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y San Martín, sobre bulevar Pellegrini, donde durante la madrugada se iniciaron las tareas que continuaron durante casi toda la jornada de este viernes, afectando el tránsito en una de las manos. En ese sector, operaban camiones, maquinarias y trabajadores, en esta nueva instancia de la obra.
“Hoy se desarrolla el corazón de la tarea del envainado de la cloaca máxima. Esto se va a hacer en tres tramos y hoy se ejecuta el primero”, explicó el vicepresidente de Assa, Darío Boscarol.
El funcionario detalló que, una vez limpio y seco el colector, se introduce la manga, que luego es inflada y adherida a las paredes del conducto existente. Posteriormente, mediante rayos ultravioleta se realiza el proceso de curado. “Se infla la manga dentro del conducto existente y luego, con rayos ultravioleta, se endurece y queda un nuevo caño dentro del viejo”, precisó.
Trabajo por etapas
Según indicó Boscarol, la intervención se realiza entre boca de registro y boca de registro, por lo que cada tramo abarca entre 100 y 120 metros aproximadamente. "Ahora estamos trabajando entre 25 de Mayo y San Martín. Después continuaremos entre San Martín y San Jerónimo y así sucesivamente”, señaló.
Los santafesinos que transitan por la zona pudieron observar durante toda la jornada un importante despliegue de maquinaria y equipos especiales. En ese sentido, Boscarol explicó que “se están armando las punteras de la manga, donde después se inyectará aire a alta presión para inflarla. La manga pesa más de 12 toneladas en ese tramo -así que debe preparar todo muy bien- y después debe pegarse a las paredes del conducto con rayos ultravioletas".
Todo el procedimiento se desarrolla en una sola jornada. “Desde que se introduce la manga hasta que se hace el curado con luces UV, aproximadamente en 10 horas debe quedar ejecutado el tramo. A las 12 ó 14 horas ya se rehabilita nuevamente ese sector del colector”, afirmó.
Actualmente, el sistema cloacal funciona mediante un bypass superficial (el caño negro que está sobreelevado en bulevar) instalado especialmente para permitir la ejecución de la obra. “Este sábado ya tendremos certeza del trabajo realizado. Habrá filmaciones y fotografías del interior del caño para verificar el resultado en estos primeros metros”, adelantó.
Y dijo que hasta el momento está conforme con los trabajos que lleva adelante la empresa brasileña Sanit Engenharia. Esta firma conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a la constructora local Winkelmann SRL. “También hoy supervisando el trabajo gente de Alemania, donde se fabricó el material de la manga. Y hay gente de la empresa que está verificando las tareas vinculadas al curado con ultravioleta. Es decir, estamos tranquilos, porque las tareas están observadas”, añadió.
Cada 10 días, una jornada similar
La rehabilitación total comprende unos 3.200 metros de conducto, por lo que los trabajos se desarrollarán en sucesivas etapas. “Cada diez días, aproximadamente, se volverá a realizar este procedimiento. La limpieza previa lleva tiempo porque hay sectores con hasta un metro de arena y limo dentro del conducto principal, que tiene 1,70 metros de diámetro. Hay sectores que hace 50 años que no se limpian”, explicó el vicepresidente de Assa.
Boscarol sostuvo además que, pese a las molestias ocasionadas en el tránsito, la metodología elegida reduce significativamente el impacto urbano. “Hay restricciones parciales en el tránsito que duran 24 horas. Si tuviésemos que hacer la tarea tradicional, abriendo el bulevar para retirar los caños viejos y colocar nuevos, sería una catástrofe", remarcó.
Y agregó: "Esta es una tecnología nueva, de punta. Es la obra de este tipo más grande de Sudamérica y creo que es para mostrarla".
Finalmente, destacó la inversión provincial destinada al proyecto. "Estamos rehabilitando una cloaca, una obra que no se ve porque está enterrada y no habrá cinta para cortar. Por esta misma razón, hace más de 60 años que nadie hacía inversiones en este sector. Y fue el gobernador Maximiliano Pullaro quien tomó la decisión de hacerlo invirtiendo 16.000 millones de pesos", concluyó.