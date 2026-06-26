Ciudad de Santa Fe

Comenzó el envainado de la cloaca máxima: el “corazón” de las tareas debajo de bulevar

Con maquinaria especial y un importante operativo sobre bulevar Pellegrini, Assa inició el envainado del colector principal. La metodología reduce los tiempos de obra y evita una intervención a cielo abierto sobre esta importante arteria.