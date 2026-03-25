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Barrio El Pozo: rotura de un caño cloacal

Reclamos a Assa por la falta de solución a un caño cloacal roto en El Pozo, donde aguas servidas inundan calles y afectan la vida diaria de los residentes.

Calle inundada con aguas servidas en Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo.Calle inundada con aguas servidas en Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo.
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Vecinos del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe confirmaron a El Litoral la rotura de un caño cloacal en calle Alejandro Greca al 1000 –a la altura de la manzana 12, vivienda 25-, con la presencia de aguas servidas de cordón a cordón.

"Ya hicimos varios reclamos formales a Assa", comentan a este medio, a la vez que adjuntan imágenes descriptivas de la desagradable situación. Además, una de las vecinas más perjudicadas remarcó que el caño de la cloaca está nuevamente tapado y que cada vez que pasa eso los efluentes líquidos de las cámaras empiezan a salir hacia la calle.

Otra imagen que refleja el problema que deben afrontar los residentes de calle Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo.Otra imagen que refleja el problema que deben afrontar los residentes de calle Alejandro Greca al 1000, Barrio El Pozo.

"Está mal hecho, siempre lo dijimos. Se lo aclaramos a la Municipalidad y también a Aguas, pero nunca arreglaron ese caño", agregó la vecina. "Hay días que el olor es insoportable. Ahora con todo lo que llovió está todo lleno de agua sucia; es agua de cloaca acumulada. Ni bien se empieza a sentir el olor, al rato ya sale todo para afuera", completó la explicación.

Para finalizar, cabe agregar que a escasos metros de allí, en la esquina de Alejandro Greca y Jiménez Assua, persiste un problema de aguas servidas que se filtran e inundan la parada de colectivo, tal cual lo expusieron los vecinos a través de este medio (edición del 20 de diciembre de 2025).

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