Barrio El Pozo: rotura de un caño cloacal

Vecinos del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe confirmaron a El Litoral la rotura de un caño cloacal en calle Alejandro Greca al 1000 –a la altura de la manzana 12, vivienda 25-, con la presencia de aguas servidas de cordón a cordón.
Reclamos a Assa por la falta de solución a un caño cloacal roto en El Pozo, donde aguas servidas inundan calles y afectan la vida diaria de los residentes.
Vecinos del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe confirmaron a El Litoral la rotura de un caño cloacal en calle Alejandro Greca al 1000 –a la altura de la manzana 12, vivienda 25-, con la presencia de aguas servidas de cordón a cordón.
"Ya hicimos varios reclamos formales a Assa", comentan a este medio, a la vez que adjuntan imágenes descriptivas de la desagradable situación. Además, una de las vecinas más perjudicadas remarcó que el caño de la cloaca está nuevamente tapado y que cada vez que pasa eso los efluentes líquidos de las cámaras empiezan a salir hacia la calle.
"Está mal hecho, siempre lo dijimos. Se lo aclaramos a la Municipalidad y también a Aguas, pero nunca arreglaron ese caño", agregó la vecina. "Hay días que el olor es insoportable. Ahora con todo lo que llovió está todo lleno de agua sucia; es agua de cloaca acumulada. Ni bien se empieza a sentir el olor, al rato ya sale todo para afuera", completó la explicación.
Para finalizar, cabe agregar que a escasos metros de allí, en la esquina de Alejandro Greca y Jiménez Assua, persiste un problema de aguas servidas que se filtran e inundan la parada de colectivo, tal cual lo expusieron los vecinos a través de este medio (edición del 20 de diciembre de 2025).