La Municipalidad de San Lorenzo dio inicio a una nueva edición de la colonia de invierno para adultos mayores, una propuesta que busca promover la actividad física, la recreación y el encuentro social entre vecinos de más de 55 años.
San Lorenzo puso en marcha la colonia de invierno para adultos mayores
Luego de la convocatoria alcanzada durante el verano, la Municipalidad de San Lorenzo lanzó una nueva edición de la colonia destinada a personas mayores de 55 años. La propuesta combina actividad física, recreación y ejercicios de estimulación cognitiva, y se desarrollará cada dos semanas en el Polideportivo Municipal.
El programa comenzó esta semana en el Polideportivo Municipal y se desarrollará durante toda la temporada invernal con encuentros quincenales.
La iniciativa surge como continuidad de la colonia de verano, que tuvo una importante participación y se consolidó como un espacio de integración para decenas de vecinos.
A partir de esa experiencia, el municipio decidió mantener la propuesta durante los meses más fríos del año, adaptando las actividades a la época invernal sin perder el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer los vínculos sociales.
Una propuesta que se afianza tras la experiencia de verano
La primera jornada contó con la participación de numerosos adultos mayores que disfrutaron de una tarde de actividades especialmente diseñadas para favorecer el movimiento, la recreación y el intercambio entre pares.
El lanzamiento fue acompañado por el intendente Leonardo Raimundo, junto a la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; y el subsecretario de Deportes, Leandro González, quienes compartieron el inicio de las actividades con los participantes.
Actividad física, recreación y estimulación cognitiva
La colonia está destinada a personas mayores de 55 años y se desarrollará los martes, cada dos semanas, en el horario de 14 a 16.
Durante cada encuentro se llevarán adelante actividades deportivas adaptadas, propuestas recreativas y ejercicios de estimulación cognitiva, orientados a mantener activas las capacidades físicas y mentales de los participantes. Además del aspecto saludable, el programa pone el foco en la socialización, generando un espacio donde los vecinos pueden compartir experiencias y fortalecer los lazos comunitarios.
Quienes deseen participar pueden acercarse directamente al Polideportivo Municipal antes del comienzo de cada jornada para realizar la inscripción correspondiente.
Un espacio pensado para promover el bienestar y la integración
La colonia para adultos mayores forma parte de la amplia oferta de actividades que la Municipalidad desarrolla en el Polideportivo Municipal, donde diariamente se realizan propuestas deportivas, recreativas y formativas para personas de distintas edades.
Con esta nueva edición, el municipio busca dar continuidad a un programa que, además de incentivar la práctica de actividad física, promueve un envejecimiento activo, la participación comunitaria y la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, consolidando al Polideportivo como uno de los principales espacios públicos destinados al encuentro, la inclusión y la promoción de la salud.