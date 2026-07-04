Tras el éxito de la edición de verano

San Lorenzo puso en marcha la colonia de invierno para adultos mayores

Luego de la convocatoria alcanzada durante el verano, la Municipalidad de San Lorenzo lanzó una nueva edición de la colonia destinada a personas mayores de 55 años. La propuesta combina actividad física, recreación y ejercicios de estimulación cognitiva, y se desarrollará cada dos semanas en el Polideportivo Municipal.