Las principales fuerzas políticas santafesinas con representación parlamentaria ingresaron los proyectos para definir el futuro Código Electoral santafesino que, en los hechos, ratificará institutos santafesinos como la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO), Boleta Única y paridad, sistemas que tuvieron aplicación antes en la provincia que a nivel nacional.
Código Electoral en Santa Fe para ordenar el sistema, corregir lagunas y tener instancia revisora
Dos iniciativas en Senado y cinco en Diputados empiezan a ordenar la discusión parlamentaria. Sin discusión sobre institutos claves como la PASO, Boleta Única y paridad.
Es más, mientras el gobierno nacional retomó las negociaciones parlamentarias para eliminar o suspender la PASO, en Santa Fe ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni ninguno de los proyectos presentados apunta a quitar el sistema de primarias.
"PASO es interna y es un elemento ordenador de partidos o alianzas electorales" repiten líderes parlamentarios que avanzan en búsqueda de coincidencias y en superar diferencias para apurar la sanción de la ley tras el receso parlamentario de dos semanas iniciado este fin de semana.
La decisión del Senado de fijar un tratamiento preferencial para la primera sesión tras el receso habla a las claras del apuro de los tiempos y no habrá que descartar que reuniones entre legisladores y entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo se realicen durante esta pausa de quince días.
Los bloques justicialistas fueron los primeros en ingresar sus proyectos. Es más, los senadores de esa fuerza fueron los más adelantados en la cuestión. El proyecto del bloque de diputados tiene diferencias y también fue el primero ingresado en la Cámara Baja.
Este jueves, a modo espejo, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista ingresaron proyectos calcados en cada cámara. En la Baja se sumaron las propuestas del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y de Uno, el sector político que tiene como referente a Walter Ghione.
El sistema de PASO tiene algunas discusiones sobre su instrumentación y sobre los pisos internos para el reparto de candidaturas en boletas de cargos como diputados o concejales.
En cuanto al sistema de Boleta Única en ningún proyecto se deja de lado las cinco categorías y las otras tantas boletas para la primaria pero la discusión pasa para la elección general. Boleta Única con dos, tres, cuatro o cinco cuerpos. El radicalismo propone dos (una para cargos provinciales y otra para municipales) mientras que el PJ y FAS insisten con los cinco.
Más allá de las posturas dogmáticas, será clave considerar la opinión de dos ex gobernadores que no tuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Son los casos del socialista Antonio Bonfatti y el justicialista Omar Perotti. Ambos hoy son diputados y votarán la futura ley.
La Constitución reformada en septiembre del año pasado, otorgaba a la lista ganadora en la categoría Diputados una mayoría de 28 sobre 50 diputados. Recién con el sistema de Boleta Única se dieron ejecutivos con Cámara Joven de otro color político. El caso también se repitió en gobiernos municipales.
Los sectores que plantean la necesidad de tener una misma Boleta para gobernador y diputados y para intendente y concejales apuntan a evitar gobiernos con dificultades legislativas. La nueva Constitución deja toda la Cámara de Diputados a distribuirse por el sistema D'Hont. Acá la discusión pasa por el piso electoral que deberá reunir una lista para participar del reparto de bancas.
El 5% del padrón es la coincidencia entre el proyecto radical y de los senadores justicialistas. El socialismo parte del 3%.
Otros temas
Los proyectos mantienen el sistema de paridad instaurado por ley en la provincia, recoge los cambios introducidos en la sancionada Ley Orgánica de Municipios, contempla también los alcances de la norma que rige la vida de los partidos políticos, así como todo lo que es la organización del acto comicial y el escrutinio provisorio y el defintivo.
En los últimos años en Santa Fe se incluyó la sanción a los deudores alimentarios morosos en el sistema electoral, el sistema de Ficha Limpia y la exclusión de condenados por delitos de lesa humanidad; se reglamentó lo atinente a las campañas electorales, el financiamiento y el pago por parte del Estado de la publicidad radial y televisiva.
En tanto, la Constitución avaló el voto desde los 16 años y de los extranjeros en la elección provincial.
Todos estos institutos están contemplados en los principales proyectos que ya tienen estado parlamentario y por ende hablan de codificar todo el sistema.
"Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones", ordena el artículo 56 de la Constitución y también sobre el tema hay propuestas.
En las conversaciones informales, más allá de lo escrito en el texto, no tendría fuerza la intención de crear un fuero electoral y todo parece indicar que la competencia quedará en manos de un juez del fuero Contencioso Administrativo y también allí la instancia revisora.
Café en Senado
Sobre el final de la actividad legislativa del jueves, llegó a la Legislatura el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, para sorpresa de los pocos periodistas todavía en el Palacio y de algunos empleados del Senado.
Gutiérrez saludó a dos legisladores y se dirigió a la presidencia del Senado donde lo recibió el presidente del cuerpo, Felipe Michlig.
Tras el acto de inauguración del anexo de Tribunales, Michlig y Gutiérrez acordaron reunirse y la agenda les permitió hacerlo a las pocas horas.
Transición
La Constitución tiene dos cláusulas transitorias claves para el tema electoral y que serán contemplados en el futuro Código.
La cuarta destaca que "hasta tanto la Legislatura sancione la ley electoral conforme a lo establecido en el artículo 56, se incorporarán al padrón las personas mayores de dieciséis años de edad y las personas extranjeras a los fines de que puedan ejercer el derecho de sufragio",
En la quinta se dispone que "hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución".