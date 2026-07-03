En la última sesión de la primera parte del año legislativo, en la Cámara de Diputados fueron presentados cuatro proyectos de ley para el futuro Código Electoral y el funcionamiento de los partidos políticos. A la anunciada decisión de los diputados de la UCR de sumar un texto similar al ingresado por los senadores partidarios se sumaron las bancadas socialista y del Frente Amplio por la Soberanía y del monobloque de UNO.
Cuatro proyectos de ley de reforma electoral ingresados en Diputados
Al anuncio del radicalismo se le concretaron las posturas propias del Partido Socialista, UNO y FAS. A pedido de Javkin se postergó la definición de la norma que definirá el procedimiento en el fuero Contencioso Administrativo.
Las cuatro iniciativas se suman al ingresado la semana pasada por Mesa de Entradas por la mayoría de los diputados justicialistas encabezados por Celia Arena.
En tanto, los bloques de Pro y de Creo trabajan en presentar aportes en la materia electoral e incluso harían lo propio otras fuerzas sin representación parlamentaria.
Con todas estas iniciativas, más las tres ingresadas en Senado, tras el receso invernal, la Legislatura buscará un acuerdo para sancionar no más allá de agosto toda la normativa electoral, como obligación de la nueva Constitución sancionada y jurada en septiembre del año pasado.
En todos los casos, el concepto básico es compilar en un solo texto las hoy vigentes 15 leyes en material electoral más varios decretos. Hasta el momento, en todos los proyectos se mantiene el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y el de Boleta Única aunque con diferencias en la elección general donde la UCR propone una boleta única para candidatos provinciales y otra para municipales, o el socialismo que postula cuatro, unificando en un solo cuerpo intendente y concejales. En el caso de UNO propone tres boletas y el FAS mantiene las cinco.
La iniciativa socialista tiene 270 artículos; en el caso de UCR son 199; el FAS 105 y el de UNO son apenas siete artículos.
En la presentación de la Boleta Única para las elecciones generales, en los pisos de votos a lograr tanto en la PASO como en la general para discutir cargos en cuerpos legislativos y en definir la autoridad electoral pasan las mayores diferencias en las ponencias.
"La codificación constituye una decisión institucional. Reunir en un único cuerpo normativo la totalidad del régimen electoral y de partidos políticos permite otorgar coherencia al sistema, eliminar contradicciones, sistematizar principios comunes y facilitar el conocimiento de las reglas por parte de la ciudadanía, las agrupaciones políticas, la administración electoral y los órganos jurisdiccionales" exponen en su fundamento los 14 diputados socialistas firmantes del texto.
"El proyecto consiste en la consolidación normativa de las leyes vigentes en materia electoral y de partidos políticos en la Provincia de Santa Fe", se aclara. "Éste proyecto, concretamente, persigue adaptar las normas electorales a los parámetros legales fijados por la nueva constitución provincial, para evitar cualquier desajuste normativo", señaló Walter Ghione, de UNO sobre el proyecto.
Los proyectos del PJ, UCR y PS se detienen en todo lo que significa el financiamiento electoral, mantiene el aporte del Estado en la publicidad en toda la provincia. También se adecuan algunas normativas a lo dispuesto por la Constitución del 2025 que suma el joven joven y a los extranjeros empadronados en la votación provincial cuando hasta el año pasado los extranjeros solo votaban en comicios municipales.
En materia de autoridad electoral, en Diputados predomina la decisión de que sea un juez del fuero Contencioso Administrativo el encargado de presidir el Tribunal Electoral, cargo hoy ocupado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Se cayó
En tanto, la sanción de la ley con el procedimiento del fuero Contencioso Administrativo fue postergado casi en forma simultánea al tema cuidacoches o trapitos en el Senado. La negociación de los interbloques de Unidos del miércoles habían acordado la sanción de ambas leyes.
Trascendió sobre alguna conversación en el mediodía del jueves entre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y autoridades legislativas. Allí el rosarino habría expuesto diferencias especialmente en el tema del procedimiento contencioso administrativo, fuero donde tienen fuerte incidencia en la litigiosidad del municipio del sur.
Así para evitar roces en el seno de la coalición oficialista de Unidos, la opción fue postergar ambos temas para la vuelta del receso y en el medio buscar alternativas para satisfacer tanto al Ejecutivo municipal como provincial.
Hasta el momento, la Legislatura ya sancionó las leyes sobre el Código Contencioso Administrativa y otra que crea el Colegio de Jueces del fuero que tendrá a su cargo la tarea judicial en todo el territorio provincial. De prosperar la intención de Unidos, un juez de este fuero será el encargado de presidir el Tribunal Electoral, tema que se definirá recién en agosto.
En tanto, en el Consejo de la Magistratura se ultiman detalles de la convocatoria a concurso para designar los futuros nuevos jueces de este fuero.