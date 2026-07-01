Los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe ingresaron -tanto por Senado como por Diputados- un proyecto de ley sobre organización de los partidos políticos y régimen electoral, textos acordados con el ala política del Poder Ejecutivo.
La UCR presentó su proyecto electoral para Santa Fe
La iniciativa mantiene el sistema de PASO y Boleta Única aunque con cambios en la presentación en la elección general. Pisos del 1,5% del padrón para la primera instancia y del 5% para la general.
Es un texto dividido en 198 artículos abarcando todo el proceso electoral necesario para cubrir cargos electivos en el orden provincial, departamental y municipal en el territorio provincial.
En el caso del Senado, el proyecto fue ingresado en la tarde del miércoles por Mesa de Entradas de la Cámara mientras que en Diputados lo será en el recinto este jueves debido a que la Mesa de Entradas tiene otro horario de cierre de presentaciones. Los nueve diputados de la UCR firmaron el texto similar al ingresado por los senadores partidarios.
El Partido Socialista utilizará la misma estrategia con proyectos espejos ingresados por su bloque de diputados y por el senador capitalino, Julio Francisco Garibaldi.
Ya en el PJ había ingresado sendos proyectos sobre la materia que no textos disímiles. El primer paso lo dieron los senadores y esta semana la mayoría de los diputados del sector.
El proyecto radical propone una reforma integral del régimen electoral y de partidos políticos "mediante la sanción de un cuerpo normativo único, sistemático y actualizado que regule de manera coherente todos los aspectos vinculados con la vida institucional de los partidos políticos, los procesos electorales, la selección democrática de candidaturas, el régimen de financiamiento político, las garantías electorales, la organización de los comicios y el sistema de emisión del sufragio".
Unificando las normas electorales hoy dispersas en una veintena de leyes y decretos reglamentarios, en los fundamentos dice la UCR que la iniciativa es "una verdadera política legislativa orientada a ordenar, modernizar y armonizar todo el derecho electoral provincial bajo principios uniformes que faciliten su interpretación, su aplicación y su control".
En los sucesivos artículos reúne disposiciones relativas al reconocimiento y funcionamiento de los partidos políticos; los derechos y obligaciones de afiliados y autoridades partidarias; el régimen patrimonial y financiero; la organización de los procesos electorales; las elecciones primarias; la oficialización de candidaturas; la regulación de la boleta única; el régimen de campañas electorales; el escrutinio; las garantías electorales; el régimen sancionatorio y las competencias de la autoridad electoral.
El bloque oficialista de legislativas considera que el proyecto "constituye una decisión institucional destinada a consolidar reglas permanentes que trasciendan las coyunturas políticas y otorguen estabilidad al funcionamiento democrático de la Provincia".
Uno de los ejes estructurales del proyecto consiste en la consolidación del régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias como mecanismo destinado a fortalecer la legitimidad democrática de las candidaturas que posteriormente competirán en las elecciones generales. El piso previsto por UCR para permitir pasar a la elección general es del 1,5% del padrón.
En el sistema de Boleta Única para las elecciones generales propone una nueva organización gráfica mediante la incorporación de una boleta que agrupa determinadas categorías provinciales y otra destinada a las categorías municipales, permitiendo al elector visualizar de manera más clara la oferta electoral sin restringir su libertad para optar por distintas agrupaciones en cada categoría.
En cuanto a la base de votos para disputar las categorías legislativas del sistema D´Hont, el radicalismo propone el 5% del padrón, porcentaje similar al de los senadores justicialistas.