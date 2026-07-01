El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartió este miércoles un video en su cuenta oficial de X respecto al proceso de digitalización que lleva adelante la provincia.
"Estado digital, transparente y eficiente": valoración de Pullaro a la renovación
La digitalización en Santa Fe promete agilizar trámites, eliminando burocracia y largas esperas. El gobernador celebra un avance que mejora la vida ciudadana.
El mandatario afirmó que desde este 1 de julio Santa Fe “deja atrás el papel y pasamos a un Estado digital, transparente y eficiente. Toda la gestión de expedientes ya se encuentra digitalizada y con el correr de las próximas semanas todos los trámites de la Provincia serán de forma digital”
Pullaro remarcó además que ya 1.700.000 santafesinos hicieron su ID Ciudadana en la App “Mi Santa Fe”.
“Un cambio muy grande”
El gobernador santafesino indicó que “trámites que llevaban meses (o años) ahora llevarán semanas. Se terminó el ciudadano rehén de la burocracia y el Estado. Ahora Santa Fe valora el tiempo de su gente”. Destacó además que “se termina el perder tiempo con largas filas o golpeando puertas en muchas oficinas”.
El agradecimiento
“Quiero agradecer a los empleados de la administración pública que se cargaron al hombro este proceso con suma responsabilidad. En tiempos de incertidumbres, animarse a cambiar es el primer paso que podemos dar para solucionarle y aliviarle la vida a cada santafesino”, comentó en su mensaje Pullaro.
También remarcó: “Vinimos al gobierno con la misión de generar eficiencia ahorrando tiempo, eliminando trabas burocráticas y bajando el costo de los Ministerios. Ese tiempo que un ciudadano ahorra, lo dedica a producir y estudiar. Cada traba burocrática que se elimina es una provincia que se desarrolla más rápido. Y cada recurso que ahorramos en un Ministerio es para invertirlo en las obras que nos hagan la Provincia más desarrollada del país”.
El proceso
Después de décadas de expedientes impresos, sellos, firmas manuscritas y traslados físicos de expedientes entre oficinas, este 30 de junio quedó marcado como el final de una etapa histórica para la administración pública santafesina. Desde este 1 de julio, la gestión de los expedientes de la administración central provincial es íntegramente digital, consolidando uno de los procesos de modernización más importantes impulsados por el Gobierno de Santa Fe.
Respecto de este hito en la administración pública santafesina, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su satisfacción por “mejorar la calidad de vida de los santafesinos que muchas veces fueron rehenes de los papeles y la burocracia, perdiendo un tiempo valioso en largas colas o teniendo que golpear las puertas de muchas oficinas”.
Ahora la ciudadanía podrá comprobar que “se terminaron los trámites lentos en el Estado santafesino. Después de dos años y medio de un trabajo silencioso, estamos pasando del atraso a un Estado cercano, digital, transparente y más eficiente. Con los meses los santafesinos se van a dar cuenta de lo que logramos y van a sentirse respetados”, aseguró el mandatario.