Apostillas de la inauguración

Garibaldi y Poletti coincidieron en que el nuevo edificio judicial representa un salto para la ciudad de Santa Fe

El senador por el departamento La Capital y el intendente de Santa Fe dejaron definiciones sobre el impacto que tendrá la nueva sede de Tribunales para la ciudadanía. Ambos destacaron que la obra trasciende su valor arquitectónico y plantearon que ahora el desafío pasa por consolidar una Justicia más accesible y eficiente.