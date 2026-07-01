El acto de inauguración del nuevo edificio de Tribunales, realizado este martes, dejó una fuerte impronta institucional por la magnitud de una obra esperada durante más de dos décadas.
Garibaldi y Poletti coincidieron en que el nuevo edificio judicial representa un salto para la ciudad de Santa Fe
El senador por el departamento La Capital y el intendente de Santa Fe dejaron definiciones sobre el impacto que tendrá la nueva sede de Tribunales para la ciudadanía. Ambos destacaron que la obra trasciende su valor arquitectónico y plantearon que ahora el desafío pasa por consolidar una Justicia más accesible y eficiente.
Pero, además de los discursos oficiales, también hubo espacio para las reflexiones de quienes representan a la ciudad y al departamento La Capital, quienes coincidieron en señalar que la nueva sede constituye una transformación urbana e institucional para Santa Fe.
La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de distintas instituciones.
La nueva ala de Tribunales, ubicada sobre General López 2761, fue presentada por la Corte como un "hito para la Administración de Justicia santafesina", destinado a mejorar la atención al público mediante espacios modernos, accesibles y funcionales, y a saldar una deuda histórica con la ampliación del Palacio de Justicia.
Una obra, cuatro gestiones
El senador por el departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi, calificó la inauguración como "un día muy especial para la ciudad de Santa Fe y para la provincia" y recordó el extenso recorrido que demandó concretar el proyecto.
"Es un paso muy importante. Arrancó en 2005 con un concurso del que participaron 44 estudios de arquitectura y resultó ganador un estudio de la ciudad de Santa Fe. Después vinieron la licitación y las distintas gestiones provinciales que hicieron posible una obra de 22.000 metros cuadrados", repasó.
Para el legislador, el edificio constituye uno de los principales hitos arquitectónicos recientes de la capital provincial, aunque advirtió que el verdadero desafío comienza ahora.
"Lo que viene es la parte más importante, que es su contenido. Desde aquí tenemos que lograr una mejor Justicia y un mejor acceso para los ciudadanos", sostuvo.
En ese sentido, Paco Garibaldi también coincidió con el mensaje expresado durante el acto por el gobernador Pullaro acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones. "La noticia es la inauguración del edificio, pero también el funcionamiento del Estado en armonía", afirmó.
Además, planteó la necesidad de que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal cuenten con los espacios y el protagonismo que requieren dentro del nuevo complejo judicial, en coordinación con la Corte Suprema y el resto del Poder Judicial, para mejorar la respuesta que recibe la ciudadanía.
Un cambio para el Sur
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el valor simbólico que tiene la finalización de una obra que atravesó cuatro administraciones provinciales.
"Muchas veces la política deja edificios abandonados porque no los empezó determinada gestión. En este caso se termina una obra que llevó cuatro gobiernos y eso demuestra que cuando se trabaja en equipo las cosas pueden concretarse", señaló.
El mandatario municipal valoró especialmente la presencia de representantes de los tres poderes del Estado durante la inauguración y consideró que ese trabajo articulado constituye uno de los principales mensajes que dejó la jornada.
Poletti también puso el foco en el impacto urbano que tendrá el nuevo edificio sobre el sector sur de la capital provincial.
"Sin lugar a dudas le cambia la cara a esta zona de la ciudad", afirmó, y agregó que la concentración de las dependencias judiciales en un único espacio moderno facilitará el acceso de los ciudadanos y contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo del personal judicial.
"No es solamente la cáscara del edificio. También significa valorizar a quienes trabajan todos los días en la Justicia, muchos de los cuales desempeñaban sus tareas en subsuelos y hoy pasan a hacerlo en un edificio moderno", concluyó.
Una apuesta institucional
Durante la inauguración, el gobernador Maximiliano Pullaro definió la jornada como "un día importante" y sostuvo que la concreción del edificio "implica una decisión política interinstitucional, que nos permite empujar y tirar para el mismo lado, donde la provincia puede crecer desde sus políticas públicas".
En la misma línea, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, remarcó que la nueva infraestructura representa un paso decisivo para mejorar la prestación del servicio de Justicia y brindar espacios de atención acordes a las necesidades actuales de la comunidad.
Las expresiones de Garibaldi y Poletti completaron esa mirada institucional desde la representación de la ciudad y del departamento La Capital, poniendo el acento en el beneficio concreto que la obra tendrá para los santafesinos y en el desafío de que la renovación edilicia se traduzca también en una Justicia cada vez más cercana, eficiente y accesible.