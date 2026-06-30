Minutos antes de que se realizara el corte de cinta del nuevo edificio de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el Dr. Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, se refirió a la importancia estratégica de la nueva infraestructura y a la transformación judicial en marcha.
Erbetta: "Tenemos un proyecto de modernización muy grande para la provincia de Santa Fe"
El ministro de la Corte Suprema santafesina destacó la implementación de la Plataforma Alberdi y la oralidad civil como los ejes de un cambio profundo que busca mayor transparencia y eficiencia.
Según el magistrado, el nuevo inmueble, ubicado sobre General López al 2761, permitirá brindar un servicio "mucho más funcional" tanto para la ciudadanía como para los operadores del sistema judicial.
Antes de ingresar, Erbetta hizo un balance de los cambios impulsados este año dentro del Poder Judicial provincial y se refirió a la actualización tecnológica y procesal que está en marcha: “Tenemos un proyecto de modernización muy grande para la provincia de Santa Fe”
Plataforma Alberdi
El ministro detalló los avances realizados en materia tecnológica, donde destacó la implementación de la Plataforma Alberdi, "el desarrollo tecnológico más innovador de la República Argentina".
Este sistema, que ya funciona en sedes como San Lorenzo y Cañada de Gómez, tiene como objetivo extenderse gradualmente a toda la provincia. "El poder ejecutivo, los santafesinos, se han ahorrado millones de dólares", afirmó, señalando que la Corte trajo este sistema sin costos adicionales para las arcas públicas.
La plataforma permite optimizar el funcionamiento del sistema penal, produciendo información en tiempo real y garantizando un acceso ciudadano sin precedentes: "Cualquier ciudadano va a poder entrar desde su teléfono a ver los datos del sistema penal y a cualquier audiencia".
“Estamos apuntando ya a una decisión similar respecto del sistema de justicia privado del SISFE”, indicó Erbetta, “es un desarrollo que tiene muchos años, muy pesado, y a medida que uno le suma aplicaciones se va haciendo más lento. Necesitamos tomar una posición estratégica, dar un salto. Obviamente a un avión no lo debemos parar en pleno vuelo, pero vamos en ese sentido”.
Oralidad efectiva y reformas en Familia y Laboral
Más allá de la digitalización, el ministro detalló los cambios en la metodología de trabajo, resaltando el protocolo de oralidad civil efectiva. Este cambio busca trasladar el sistema adversarial y contradictorio -basado en audiencias públicas- al fuero civil, haciéndolo "transparente" y "visible hacia la gente".
El magistrado aseguró que la Corte controlará que tanto jueces como abogados se adapten a esta nueva dinámica de trabajo.
Asimismo, anunció avances significativos en el fuero de Familia, donde se está conformando "un equipo interdisciplinario de alta calidad técnica", que estará integrado por psicólogos infantiles y especialistas en vinculación y tendrá como tarea principal el abordaje de problemáticas sensibles como la violencia doméstica y la revinculación de menores.
“Hemos conseguido los cargos con recursos propios y vamos a llamar a concurso”, indicó Erbetta. También adelantó que ya se trabaja en una "reforma importante del sistema de justicia laboral”, y concluyó que “la tecnología sirve en la medida en que la aproveche la gente”.
Edificio en disputa
Consultado por las tensiones con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) respecto al edificio inaugurado este martes, el ministro reconoció que "hay un problema" y apeló a la "racionalidad" y a la búsqueda de consensos para superarlo.
"Es un tema institucional, no hay ninguna duda", señaló, y solicitó a las autoridades de los ministerios que se mantengan abiertos al diálogo.
Respecto a un posible traslado del conflicto a la Corte Suprema de la Nación, Erbetta evitó hacer "futurología" debido a que existe un planteo vigente en la corte provincial que le impide dar opiniones anticipadas, aunque se mostró optimista en lograr una solución mediante el diálogo.