Invitado al acto de inauguración del nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe, el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Emilio Rosatti, destacó la importancia de la obra desde una perspectiva amplia del servicio de Justicia.
Rosatti destacó el valor del nuevo edificio judicial y habló de sus primeros días como juez federal de Santa Fe
El flamante vocal del Tribunal Oral Federal local participó como invitado del corte de cintas del nuevo edificio del Poder Judicial provincial. Valoró la inversión en infraestructura como un aporte al acceso a la Justicia y se refirió al desafío que implica su reciente incorporación al tribunal.
Aunque integra la Justicia Federal y no desarrollará su actividad en la nueva sede del Poder Judicial provincial, consideró que la inversión en infraestructura constituye un aporte concreto para mejorar el acceso de la ciudadanía al sistema judicial.
"El acceso a la Justicia debe ser visto desde un punto de vista amplio. Que el justiciable tenga un lugar accesible y encuentre operadores judiciales que den respuesta a sus reclamos es fundamental", sostuvo el magistrado durante el acto.
En ese sentido, señaló que la infraestructura edilicia forma parte de ese objetivo, al dotar a la Justicia de "más espacios que requieren los sistemas adversariales actuales", y destacó "el esfuerzo que se ha hecho para lograr tamaña obra".
Las declaraciones del magistrado aportaron la mirada de un integrante de la Justicia Federal sobre una obra destinada al Poder Judicial santafesino, poniendo el acento en la importancia de generar mejores condiciones para quienes acuden diariamente a los tribunales y para los operadores que prestan allí sus funciones.
Nuevo desafío
Durante la cobertura del acto, Rosatti también fue consultado acerca de sus primeras semanas como integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, cargo que asumió el pasado 12 de junio, luego de desempeñarse durante años como secretario del mismo organismo.
"El desafío es grande, y lindo al mismo tiempo", afirmó. En esa línea, explicó que su propósito es continuar el trabajo que viene desarrollando el tribunal, incorporando su experiencia y su visión como nuevo integrante del cuerpo.
"La idea es continuar con el trabajo que está haciendo el tribunal, que es bueno, aportando mi mirada y contribuyendo a dar respuestas rápidas a los casos que llegan y debemos resolver", expresó.
El magistrado agregó que, pese al poco tiempo transcurrido desde su incorporación, su evaluación inicial es positiva. "Son pocos los días que llevo en el tribunal, pero la percepción en general es buena", señaló.
Jura reciente
Las expresiones formuladas durante la inauguración guardan sintonía con el mensaje que brindó al prestar juramento como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
En aquella oportunidad definió su designación con una frase que sintetizó el comienzo de una nueva etapa profesional: "Hoy empieza, no termina una etapa".
También asumió el compromiso de trabajar por una "Justicia clara, eficaz y de cara a la gente", una premisa que volvió a reflejar al destacar la importancia de garantizar un acceso efectivo al servicio de Justicia y de ofrecer respuestas ágiles a la ciudadanía.