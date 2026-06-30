Acto inaugural

Rosatti destacó el valor del nuevo edificio judicial y habló de sus primeros días como juez federal de Santa Fe

El flamante vocal del Tribunal Oral Federal local participó como invitado del corte de cintas del nuevo edificio del Poder Judicial provincial. Valoró la inversión en infraestructura como un aporte al acceso a la Justicia y se refirió al desafío que implica su reciente incorporación al tribunal.