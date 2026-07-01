Una última reunión del interbloque de los senadores y de los diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe tendrá lugar este miércoles 1.º de julio en la Legislatura provincial, con un solo tema en agenda: cómo será el tratamiento de los proyectos de ley electoral presentados por distintos partidos que conforman ese frente.
Esta semana ingresarán los proyectos de ley electoral del oficialismo provincial
Habrá una iniciativa de los radicales en el Senado y otra de los socialistas en Diputados. El peronismo ya presentó sendos textos (también distintos) en ambas cámaras. ¿Cuál es la ventaja radical de la Cámara alta?
La convocatoria busca al menos acordar discursos y estrategias en común tras la imposibilidad de unificar en un texto la posición del partido de gobierno que, como sucediera con la Reforma de la Constitución en 2025, tiene en cada uno de sus integrantes su propia propuesta.
Hasta aquí, todo indica que habrá un proyecto de ley de la mayoría radical en el Senado y otro de la de los socialistas en Diputados pero podrían llegar a ser más las iniciativas si se presta atención a lo ocurrido el año pasado en el inicio de las deliberaciones de los convencionales reformadores: allí cada partido del amplio abanico de posiciones ideológicas de Unidos consideró necesario preservar su proyecto "ideal" de carta magna para luego abocarse a una fuerte negociación interna.
Mayorías
La nueva Constitución santafesina, en su artículo 56 dispone que por leyes se establece el sistema electoral y para cambiarlo se fijan condiciones: las normas electorales deben ser aprobadas "por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara". De igual modo lo indica el artículo 90, a propósito de las atribuciones del Poder Legislativo respecto de la materia electoral.
Esa exigencia de manos levantadas para votar de modo afirmativo (de un número superior a la "simple mayoría" de los presentes) obliga a alcanzar el 51% sobre la totalidad de los miembros de la Cámara, presentes o no.
Es interesante advertir que en el diseño constitucional de Santa Fe la expresión "simple mayoría" se usa solo en el caso de los vetos y es para diferenciarla de una "mayoría absoluta de los miembros" de la Cámara. Es en un artículo que hace que prospere un veto del Poder Ejecutivo Provincial si se le opone solo una simple mayoría (de la mitad más uno de los presentes) en una de las dos cámaras.
Basta con revisar cada artículo de la Constitución en que se usa la frase "mayoría absoluta de los miembros" o similar para advertir que esa vara se alza para unas pocas materias o asuntos. Siempre ante la posibilidad de cambiar las leyes electorales, afectar la vida de los partidos políticos o producir modificaciones en otro poder mediante pronunciamientos de la Asamblea Legislativa o una sesión conjunta de ambas cámaras. En el juicio político, también.
En síntesis, la exigencia constitucional de esa mayoría no responde a un problema matemático o de mero "poroteo" de posibles votos para uno u otro proyecto de ley. Se trata de una suerte de reaseguro para que una modificación en materias tan delicadas para la vida política e institucional deba contar con el debido debate previo. Y, mejor aún, con la labor de comisiones. Aunque no haya una obligación constitucional de llevar al recinto estos temas con dictámenes para su tratamiento está claro que ese es el deber ser, el ideal, propuesto para el proceso de sanción de las leyes.
Los números actuales
La mayoría radical en el Senado tiene una ventaja por sobre la del socialismo en Diputados. En la primera cámara el total de bancas es de 19 y en la segunda son 50 los asientos en el recinto.
En la Cámara alta la UCR tiene 11 bancas propias y un aliado que proviene del peronismo y fue elector por fuera del PJ, en el caso de Joaquín Gramajo (Unite-Unidos-9 de Julio). En total, en rigor, son 12 votos en ese sector. Y a ellos se suman en el oficialismo el socialista de La Capital Julio Francisco "Paco" Garibaldi y Ciro Seisas de Rosario, encolumnado con el intendente Pablo Javkin.
Con estos dos últimos, el interbloque de Unidos que preside Rodrigo Borla y lidera el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, tiene nada menos que 14 miembros, y la oposición justicialista solo 5.
En pocas palabras, con acuerdos internos el oficialismo alcanza el quórum propio y hasta los dos tercios para votar sobre tablas cualquier asunto en el Senado. Y aunque rara vez se utilizan esos resortes poderosos, la sola chance de que se lleguen a imponer da más posibilidades al consenso dentro del oficialismo y en muchas ocasiones incluso con la oposición, que siempre ha optado por la colaboración cuando fue consultada.
Ese peso de la docena de votos da mayores garantías para imponerse en una eventual pulseada entre la mayoría radical de lo senadores y la del socialismo en Diputados.
Entre los diputados hay más dispersión: en la Cámara baja Unidos tiene las 28 bancas establecidas en la Constitución anterior. Y 14 de ellas pertenecen al socialismo (que además presenta corrientes internas muy bien diferenciadas), otras 9 son del radicalismo, y en las 5 restantes hay 3 del Pro, más un par de bloques unipersonales de partidos que conforman ese frente. A esos 28 diputados provinciales electos por el oficialismo, luego se sumaron Juan José Piedrabuena que emigró del PJ y eventuales aliados que llegaron a la Cámara embarcados en el sector celeste y luego formaron otras bancadas. El oficialismo unido tiene también números muy cómodos, pero solo cuando la Casa Gris promueve ese entendimiento. Por otra parte, con 14 sobre 28, la bancada socialista dispone de la posibilidad que va a aprovechar: presentar su propia reforma electoral y diferenciarse.
En ese panorama, es clave comprender que el Poder Ejecutivo Provincial acertó al no llevar a la Legislatura su propio proyecto de nuevo código electoral. Prefirió en cambio promover el debate interno en el oficialismo y los acuerdos, hoja de ruta mediante para que el tema no se demore demasiado, a sabiendas de que en el Senado el radicalismo es más fuerte.