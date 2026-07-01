Legislatura de Santa Fe

Esta semana ingresarán los proyectos de ley electoral del oficialismo provincial

Habrá una iniciativa de los radicales en el Senado y otra de los socialistas en Diputados. El peronismo ya presentó sendos textos (también distintos) en ambas cámaras. ¿Cuál es la ventaja radical de la Cámara alta?