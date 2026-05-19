Lo citaron para este miércoles

Plenario radical santafesino para definir la mesa que acompañará a Michlig

El trabajo, sobre los primeros dos años, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Abunda en estadísticas sobre procedimientos, participación ciudadana así como la baja de la tasa de homicidios y heridos de bala.