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Plenario radical santafesino para definir la mesa que acompañará a Michlig

El trabajo, sobre los primeros dos años, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Abunda en estadísticas sobre procedimientos, participación ciudadana así como la baja de la tasa de homicidios y heridos de bala.

El senador por San Cristóbal , Felipe Michlig. Crédito: Flavio RainaEl senador por San Cristóbal , Felipe Michlig. Crédito: Flavio Raina
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La Unión Cívica Radical de Santa Fe convocó a constituir el nuevo plenario de delegados departamentales y designar la mesa que acompañará al reelecto titular partidario, Felipe Michlig, en los próximos dos años.

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Entre los delegados que conformarán la mesa están ministros del Poder Ejecutivo (Fabián Bastia y Victoria Tejeda﻿), varios legisladores (Germán Baumgartner, Leticia Di Gregorio, Marcelo González) e incluso varios otros funcionarios del gobierno.

Fabián Bastía, ministro de Gobierno. Foto: Manuel FabatíaFabián Bastía, ministro de Gobierno. Foto: Manuel Fabatía

La reunión fue convocada para este miércoles, a las 18.30 en la sala Raúl Alfonsín del comité provincial partidario.

Michlig asumió a fines del año pasado junto a la junta electoral y a los cuatro delegados al comité nacional mientras que el resto de autoridades provinciales, departamentales y distritales quedaron conformadas en el cierre de listas del mes pasado.

Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano.Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano.

Entre los 19 delegados departamentales, el radicalismo definirá la mesa de siete integrantes que acompañará a Michlig respetando paridad y también equilibrios territoriales y de líneas internas.

La lista de delegados

Los delegados titulares que deberán definir la nueva mesa son: María Daniela Pérez (Belgrano), Fabián Giugge (Caseros), Germán Bottero (Castellanos), Raúl Ballejos (Constitución), Germán Baumgartner (Garay), Leticia Di Gregorio (General López), Oscar Sager (General Obligado), Betiano Rovetto (Iriondo).

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Además, Leandro González (La Capital), Maricel Emmert (Las Colonias), Ramsés Medina (9 de Julio), Eduardo Mur (Rosario), Marcelo González (San Cristóbal), Ana González (San Javier), María Victoria Tejeda (San Jerónimo), Fabián Bastia (San Justo), Sebastián Heredia (San Lorenzo), Juan Pablo Pellegrino (San Martín), Juliana Caillat (Vera).

En tanto, en días más se constituirá la nueva Convención partidaria que presidirá el dirigente de La Capital, Carlos Suárez.

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