Actos en la sede partidaria de calle Rivadavia

UCR de Santa Fe: cambio de autoridades en los comités de mayores y de juventud

Michlig, acompañado por Bastia como secretario general, trazó los objetivos del nuevo mandato e invitó a discutir una nueva carta partidaria. La sanjavierina Elizabeth Beckley asumirá este jueves en JR.