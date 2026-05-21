La sede del comité de la Unión Cívica Radical de Santa Fe fue escenario este miércoles por la noche de la constitución del nuevo plenario de delegados surgidos de los 19 departamentos y este jueves tarde ocurrirá lo propio con las nuevas autoridades de la Juventud que encabezará la sanjavierina Elizabeth Beckley.
UCR de Santa Fe: cambio de autoridades en los comités de mayores y de juventud
Michlig, acompañado por Bastia como secretario general, trazó los objetivos del nuevo mandato e invitó a discutir una nueva carta partidaria. La sanjavierina Elizabeth Beckley asumirá este jueves en JR.
Las nuevas autoridades surgieron del proceso de acuerdos internos sellado a fines de abril con listas de unidad en departamentos y distritos más allá de algunas demoras fruto de negociaciones extendidas como el caso de La Capital.
Felipe Michlig, quien seguirá dos años más como presidente del comité provincial, presentó el balance de lo realizado políticamente donde su partido encabeza Unidos para Cambiar Santa Fe, frente que gobierna desde diciembre de 2023, pero también detalló el programa de obras llevado adelante en la sede partidaria que tiene nuevo salón central de actividades bautizado con el nombre de Raúl Alfonsín.
Además, en su discurso, Michlig adelantó la decisión de conversar con dirigentes de las diferentes líneas internas la renovación de la carta partidaria para adaptarla a las nuevas normales constitucionales y electorales como, por ejemplo, la paridad de género. El tema -aún en estado embrionario- será desarrollado por la Convención partidaria que en días más también se constituirá como fruto del proceso interno.
El proceso de dictado de carta orgánica deberá ser precedido por una elección interna de estatuyentes partidarios, se adelantó anoche en la sede radical.
En la reunión del miércoles por la noche, asumieron sus funciones los 19 nuevos delegados departamentales los que determinaron la mesa que acompañará al presidente, mesa que es producto de un acuerdo entre los dos grandes sectores internos: NEO y Mar. Como dato anecdótico el departamento La Capital no integra la mesa aunque un dirigente de ese distrito, Carlos Suárez, será reelecto presidente de la Convención en días más.
Así la mesa fue integrada como vicepresidenta primera Victoria Tejeda (San Jerónimo); vice segunda, Federico Mur (Rosario) y la tercera para Sebastián Heredia (San Lorenzo).
Fabián Bastia (San Justo) es el secretario general; Oscar Sager (Obligado) como prosecretario general y Betiana Rovetto (Iriondo) en la secretaría de Actas mientras que Juliana Caillat (Vera) es la tesorera y Ana Maribel González (San Javier) protesorera.
En tanto, para este jueves está prevista la asunción de las autoridades de la Juventud Radical de la provincia encabezadas por Beckely. La secundarán como vicepresidentes Tomás Hernando (La Capital) y Antonella Venturini (Rosario) .
Los secretarios serán Karen Escobar (Garay), Carlos Emiliano Wilhjem (Vera), Virginia Franco (Constitución) y Fiona Gaitan (San Cristóbal).
Los integrantes de la mesa del congreso de Juventud son encabezadas por Eugenia Carnevale Taverna (La Capital) y serán vices Martin González (Vera) y Joaquín Enguelberg (La Capital).
En las secretarías Victoria Abatedaga (San Martín), Alejo Portillo (Las Colonias), Tomas Buyatti (General Obligado) y Franco Mendieta (Rosario).