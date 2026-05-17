El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a recorrer localidades del dpto San Cristóbal el último martes. Fue tras asistir en San Francisco de Córdoba a la apertura de una muestra de la industria láctea, darse una vuelta por Frontera, al lado del límite con Córdoba y luego las pequeñas localidades de Santurce, Aguará Grande y La Clara.
"El jefe"
En una nueva gira por el norte santafesino, Pullaro volvió a mostrarse junto a Felipe Michlig y dejó una frase que resonó fuerte dentro del radicalismo.
El recorrido en las tres localidades del dpto San Cristóbal lo hizo acompañado por el senador Felipe Michlig, además de dirigentes políticos de la región como el diputado Marcelo González y el hoy secretario privado del gobernador, Edgardo Martino.
En el final, hubo en redes sociales resúmenes de la recorrida. Fue allí cuando Pullaro dijo que el recorrido lo hizo "con mi amigo, mi jefe, Felipe Michlig" al lado del senador.
Fue el primer reencuentro entre gobernador y legislador -presidente de la UCR- tras el fuerte choque en el Senado con el ministro de Obras Públicas, el también radical Lisandro Enrico.