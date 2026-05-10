Tras el homenaje del Senado a la figura de Danilo Kilibarda, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, recibió en sus oficinas a la mesa de conducción del Partido Demócrata Progresista encabezada por el histórico dirigente partidario, Gabriel Real.
Cocinando la reforma
Felipe Michlig abrió una ronda de consultas sobre cambios electorales y recibió a referentes del PDP, que llevaron sus propias propuestas a la Legislatura.
El motivo del encuentro es conocer la postura ante el proceso de reforma de las leyes electorales que se pondrá en marcha en las próximas semanas. El propio gobernador Pullaro ha dicho que del tema se encargarán Michlig y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
Los dirigentes demoprogresistas dejaron a Michlig un documento donde están plasmadas las ideas partidarias en la materia y el senador por San Cristóbal insistió en que todavía no hay borradores para iniciar la discusión.
Real, al llegar a Legislatura, no dejó de saludar a Kilibarda recordando fue compartió la constitución de la Cámara de Diputados entre 2003 y 2007 y que antes su padre fue también integrante de la Cámara junto al homenajeado.