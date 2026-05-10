En redes, las críticas del economista, docente universitario e investigador Alberto Papini a las políticas del gobierno nacional respecto de la inflación, la balanza de pagos y las devaluaciones recibieron un "me gusta" del gobernador Maximiliano Pullaro.
Respaldo
Un “me gusta” de Maximiliano Pullaro en redes sociales dejó expuesta una coincidencia inesperada con críticas económicas al rumbo nacional.
El titular de la Casa Gris cliqueó esa opción cuando el ex candidato a concejal de Santa Fe por el Movimiento Evita explicó el complejo proceso estructural que vive la Argentina por su "crucial" falta de dólares. Entre otros conceptos -en un reel del instagram Pensar Duele- recordó que el presidente Javier Milei "al mes de asumir hace una devaluación de un 118%" y que "entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 la inflación fue del 125%", lo que quiere decir que esa devaluación "y un poquito más también" se transfirió a precios. "Pocho" Papini también comentó que cada vez que el dólar produce movimientos ascendentes también se generan precios más altos que lo que indica la devaluación del peso, como parte de un hábito en la economía argentina.