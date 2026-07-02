La Cámara de Senadores aprobó este jueves 2 de enero la renovación de una preferencia para un proyecto de ley que, sin embargo, había votado por unanimidad el 19 de marzo pasado y que establece la prohibición de la actividad de los llamados “trapitos” o “cuidacoches” y tipifica castigos que -en caso de reincidencia- contempla la prisión por 20 días.
El discutido proyecto de ley de “cuidacoches” puede esperar
Quedó sin tratamiento la iniciativa para prohibir la actividad de los “trapitos”. El debate en ambas Cámara mostró diferencias internas en el oficialismo y también una preocupación del gobierno provincial por no recargar el trabajo policial.
El texto había recibido muy fuertes cambios en Diputados, que fueron votados por simple mayoría, y volvió a los representantes de los departamentos el 4 de junio. Casi un mes después está todavía en duda el destino final del expediente.
Hasta el miércoles pasado había una suerte de acuerdo entre cámaras y bloques del propio frente Unidos para avanzar con varias leyes, entre ellas, la que había iniciado el senador Ciro Seisas de Rosario, que pertenece al sector del intendente Pablo Javkin.
Ese texto fue modificado por los diputados del mismo frente, que limó los que consideró los extremos más “punitivistas”. Y además creó lo que en la otra cámara se llamó “el fuero sobre cuidacoches” a propósito los jueces y fiscales que deberían ocupar su tiempo en la cuestión.
Durante junio hubo fuertes críticas que llegaron primero desde la Iglesia Católica y luego del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Se sumaron a los reparos que desde hace tiempo ya había formulado la Casa Gris, que no quiere distraer recursos humanos en seguridad sobre el tema.
Hasta que en la sesión se votó la renovación de la preferencia hubo especulaciones respecto de una confirmación de la versión del Senado, otra vez con la contundencia de la unanimidad, pero la falta de acuerdo en el oficialismo dejó todo en veremos.
La Legislatura tendrá su receso habitual del 6 al 27 de julio y pronto ingresará directamente en otro tema más relevante: la discusión de una nueva legislación en materia electoral.