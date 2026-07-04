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Rafaela inicia el Relevamiento Socioeconómico 2026: más de 680 hogares serán encuestados durante julio

Desde este sábado 4 de julio comenzará una nueva edición del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela, un estudio que desde hace más de tres décadas recopila información sobre las condiciones de vida de los hogares y sirve como base para la planificación de políticas públicas. El operativo abarcará más de 680 viviendas distribuidas en distintos barrios de la ciudad.