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Rafaela inicia el Relevamiento Socioeconómico 2026: más de 680 hogares serán encuestados durante julio

Desde este sábado 4 de julio comenzará una nueva edición del Relevamiento Socioeconómico de Rafaela, un estudio que desde hace más de tres décadas recopila información sobre las condiciones de vida de los hogares y sirve como base para la planificación de políticas públicas. El operativo abarcará más de 680 viviendas distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Durante julio, un equipo de encuestadores visitará más de 680 viviendas en RafaelaDurante julio, un equipo de encuestadores visitará más de 680 viviendas en Rafaela
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La Municipalidad de Rafaela pondrá en marcha este sábado 4 de julio una nueva edición del Relevamiento Socioeconómico, una herramienta estadística que permitirá actualizar información sobre las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y generar datos fundamentales para la planificación de políticas públicas.

El operativo se extenderá durante todo el mes de julio y estará a cargo de un equipo de 30 encuestadores especialmente capacitados, quienes recorrerán distintos barrios para visitar más de 680 viviendas seleccionadas mediante criterios estadísticos.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos que formen parte de la muestra, remarcando que la participación es voluntaria y que toda la información recopilada será tratada de manera estrictamente confidencial y utilizada únicamente con fines estadísticos.

Un estudio que se realiza desde hace más de 30 años

El Relevamiento Socioeconómico de Rafaela se lleva adelante de manera periódica desde 1993 y se ha convertido en una de las principales fuentes de información para conocer la evolución de la realidad social de la ciudad.

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A lo largo de sus distintas ediciones, el estudio ha permitido construir indicadores sobre aspectos centrales de la vida cotidiana de los hogares, ofreciendo un diagnóstico actualizado de la situación socioeconómica local y facilitando la toma de decisiones por parte del Estado.

La continuidad del relevamiento también posibilita comparar la evolución de distintos indicadores a lo largo del tiempo y detectar nuevas problemáticas o cambios en las condiciones de vida de la población.

Más de 680 hogares serán visitados durante julio

Durante las próximas semanas, los encuestadores recorrerán diferentes sectores de la ciudad para entrevistar a las familias seleccionadas.

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El cuestionario abordará temas vinculados con la educación, el empleo, la salud, las características de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, la composición de los hogares y otros indicadores que permiten elaborar un panorama integral sobre la realidad social de Rafaela.

Los agentes encargados del trabajo de campo estarán debidamente identificados, lo que permitirá a los vecinos reconocer al personal autorizado para realizar las entrevistas.

Información clave para la planificación de políticas públicas

La información obtenida constituye un insumo fundamental para el diseño, seguimiento y evaluación de programas públicos en distintas áreas de gobierno.

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Los datos permiten conocer con mayor precisión las necesidades de la población y orientar acciones vinculadas con el desarrollo social, la educación, la salud, el empleo, el hábitat y otros servicios esenciales, contribuyendo a una planificación basada en evidencia.

Como parte de los preparativos para el inicio del operativo, este viernes concluyó la capacitación de los 30 encuestadores que participarán del relevamiento.

Durante las jornadas de formación recibieron herramientas metodológicas y técnicas destinadas a garantizar un trabajo de campo uniforme, riguroso y de calidad, asegurando la confiabilidad de la información que será relevada durante todo el mes de julio.

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