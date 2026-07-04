En la ciudad de Esperanza se concretó la entrega de fondos por más de 76 millones de pesos correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y al Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a fortalecer la infraestructura de establecimientos educativos.
Entregan más de 76 millones de pesos para obras en escuelas de Esperanza
Se concretó la entrega de más de 76 millones de pesos correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y al Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a obras de mantenimiento, reparación y mejoras en establecimientos escolares de la ciudad de Esperanza.
Los recursos estarán orientados a obras de mantenimiento, reparación, ampliación y equipamiento en distintas instituciones escolares, en el marco de un esquema de planificación que busca atender las necesidades edilicias relevadas en la ciudad.
Destino de los fondos y planificación de obras
Según se informó, previamente se realizó un relevamiento integral de las condiciones edilicias de las escuelas, lo que permitió clasificar las demandas en distintos niveles de intervención.
Las tareas de mantenimiento y reparación serán abordadas con recursos de administración local, mientras que los proyectos de ampliación y equipamiento serán canalizados a través de programas específicos del área educativa provincial.
Este esquema de trabajo permite priorizar intervenciones y optimizar la asignación de recursos para responder a las necesidades de cada establecimiento.
La entrega de los fondos contó con la participación de autoridades educativas y representantes institucionales, quienes destacaron la importancia de la planificación conjunta para el sostenimiento y mejora de la infraestructura escolar.
También se remarcó el rol de directivos, docentes y cooperadoras escolares en la identificación de necesidades y en el acompañamiento cotidiano del funcionamiento de las instituciones educativas.
Inversión en infraestructura escolar
Las autoridades señalaron que este tipo de aportes se enmarcan en una política de fortalecimiento del sistema educativo, orientada a garantizar mejores condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades escolares.
La asignación de estos recursos permitirá avanzar en obras y mejoras en distintos establecimientos de la ciudad, con el objetivo de sostener y mejorar la calidad de los espacios educativos.