Educación

Entregan más de 76 millones de pesos para obras en escuelas de Esperanza

Se concretó la entrega de más de 76 millones de pesos correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y al Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a obras de mantenimiento, reparación y mejoras en establecimientos escolares de la ciudad de Esperanza.