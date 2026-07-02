Departamento Las Colonias

San Carlos Sud: julio llega cargado de actividades culturales y deportivas en vacaciones de invierno

El Ejecutivo loca desarrolló una amplia agenda de actividades destinadas a fortalecer la vida social, cultural y deportiva de la localidad. En los últimos días acompañó un importante torneo regional de patín y anunció nuevas propuestas para las vacaciones de invierno, además de invitar a la comunidad a participar del acto oficial por el 210° aniversario de la Independencia Argentina.