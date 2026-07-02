Con una agenda que combina deporte, recreación y conmemoraciones históricas, la Comuna de San Carlos Sud continúa impulsando iniciativas destinadas a promover la participación de vecinos de todas las edades y acompañar el trabajo que desarrollan las instituciones locales.
San Carlos Sud: julio llega cargado de actividades culturales y deportivas en vacaciones de invierno
El Ejecutivo loca desarrolló una amplia agenda de actividades destinadas a fortalecer la vida social, cultural y deportiva de la localidad. En los últimos días acompañó un importante torneo regional de patín y anunció nuevas propuestas para las vacaciones de invierno, además de invitar a la comunidad a participar del acto oficial por el 210° aniversario de la Independencia Argentina.
Durante los próximos días, la localidad será escenario de propuestas deportivas, una función de teatro infantil gratuita para cerrar las vacaciones de invierno y el tradicional acto por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.
Acompañamiento al deporte y a las instituciones locales
La comuna participó del Torneo de Patín organizado por la Asociación de Patín Zona Norte, que tuvo lugar en el Gimnasio Cubierto "Rubén D. Giay" del Club Deportivo Unión Progresista.
El encuentro reunió a patinadores provenientes de distintas localidades de la región y marcó un hecho destacado para la institución anfitriona, ya que fue la primera vez que recibió este importante certamen.
La presidenta comunal, Dra. Florencia Primo, acompañó el desarrollo de la competencia, reafirmando el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de las entidades deportivas y el impulso de actividades que fomentan la participación de niños, jóvenes y familias.
Desde la comuna destacaron el trabajo realizado por el club y los organizadores, resaltando la importancia de generar espacios donde el deporte sirva como herramienta de integración y crecimiento comunitario.
Una tarde de teatro para despedir las vacaciones de invierno
Como cierre de las vacaciones de invierno, la Comuna de San Carlos Sud organizó una propuesta destinada especialmente al público infantil.
El próximo viernes 17 de julio, a las 16.30, se presentará la obra "Misterio en el callejón 34", una historia cargada de suspenso, humor y entretenimiento para toda la familia.
La función se desarrollará en el SUM Comunal, ubicado en calle San Martín 952, con entrada libre y gratuita, permitiendo que niños y adultos puedan disfrutar de una tarde recreativa en un espacio pensado para compartir durante el receso escolar.
Con esta iniciativa, el gobierno comunal busca ofrecer alternativas culturales accesibles que promuevan el encuentro familiar y el disfrute de las propuestas artísticas locales.
Convocatoria al acto por el 210° aniversario de la Independencia
Por otra parte, la comuna invitó a toda la comunidad a participar de los actos oficiales con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.
La ceremonia tendrá lugar el próximo jueves 9 de julio, comenzando a las 10.30 con la concentración de autoridades, instituciones educativas, alumnos y vecinos en la Escuela N.º 359 "Manuel Belgrano" y el Jardín de Infantes N.º 337 "Vennera Vecchio", ubicados en la intersección de Belgrano y Sarmiento.
Desde ese punto partirá el tradicional desfile cívico hacia la Plaza "27 de Septiembre", donde a las 11 se llevará a cabo el acto oficial.
La convocatoria busca reunir a toda la comunidad para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario nacional, renovando el compromiso con los valores de libertad, unidad e identidad que dieron origen a la Nación Argentina.