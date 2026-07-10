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Alerta amarilla por lluvias: qué provincias estarán afectadas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias persistentes en Neuquén y Río Negro, con acumulados de hasta 60 mm en áreas bajo alerta naranja. Nevadas también afectarán Mendoza.

Anticiparon precipitaciones persistentes, acumulaciones de nieve y la posibilidad de agua nieve.Anticiparon precipitaciones persistentes, acumulaciones de nieve y la posibilidad de agua nieve.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio. El aviso estará vigente durante la mañana y la tarde y alcanza a distintas zonas de Neuquén, Río Negro y Mendoza, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad.

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Alerta por lluvias

La advertencia por lluvias comprende sectores de Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros a lo largo de la jornada.

Además, el organismo indicó que en las zonas de mayor altura las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las zonas bajo alerta por lluvias este viernes.Las zonas bajo alerta por lluvias este viernes.

En los sectores de Neuquén que se encuentran bajo alerta naranja, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros.

Nevadas en la cordillera

El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para la cordillera de Mendoza y para sectores de Neuquén y Río Negro.

El pronóstico anticipa una acumulación de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque en algunos puntos esos registros podrían ser superiores de manera puntual. En las áreas de menor altitud también podrían producirse episodios de lluvia o aguanieve.

Las zonas bajo alerta por nevadas este viernes.Las zonas bajo alerta por nevadas este viernes.

Por otra parte, en las zonas bajo alerta naranja, el organismo estima acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros.

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