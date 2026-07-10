El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio. El aviso estará vigente durante la mañana y la tarde y alcanza a distintas zonas de Neuquén, Río Negro y Mendoza, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad.
Alerta amarilla por lluvias: qué provincias estarán afectadas este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias persistentes en Neuquén y Río Negro, con acumulados de hasta 60 mm en áreas bajo alerta naranja. Nevadas también afectarán Mendoza.
Alerta por lluvias
La advertencia por lluvias comprende sectores de Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros a lo largo de la jornada.
Además, el organismo indicó que en las zonas de mayor altura las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.
En los sectores de Neuquén que se encuentran bajo alerta naranja, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros.
Nevadas en la cordillera
El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para la cordillera de Mendoza y para sectores de Neuquén y Río Negro.
El pronóstico anticipa una acumulación de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque en algunos puntos esos registros podrían ser superiores de manera puntual. En las áreas de menor altitud también podrían producirse episodios de lluvia o aguanieve.
Por otra parte, en las zonas bajo alerta naranja, el organismo estima acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros.