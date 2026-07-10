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Corte de luz programado para este viernes en Santa Fe

Las tareas previstas para este 10 de julio fueron comunicadas por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes programados de la EPE.Cortes programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Alte. Brown, Vélez Sarsfield, Pedro de Vega y Ruperto Godoy

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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