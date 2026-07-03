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Falla energética afectó el funcionamiento de la web oficial del gobierno de Santa Fe

Fue a partir de una maniobra para poner en funcionamiento el sistema Lince, que requiere de una elevada potencia de energía. No se resintieron servicios de áreas críticas, como 911 y 107. El resto de las prestaciones se restablecían de manera progresiva.

La deficiencia se generó a partir de una maniobra realizada para la instalación del sistema LinceLa deficiencia se generó a partir de una maniobra realizada para la instalación del sistema Lince
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A 24 horas de que entrase en vigencia en Santa Fe la instrumentación de la digitalización de todos los trámites provinciales, un desperfecto técnico dejó fuera de servicio la página web oficial. Sin embargo, el inconveniente no se produjo por una eventual sobrecarga del sistema, sino por un problema con el suministro energético.

Sistema de videovigilancia con inteligencia artificial LinceSistema de videovigilancia con inteligencia artificial Lince

Según contaron fuentes seguras a El Litoral, la deficiencia se generó a partir de una maniobra realizada para la instalación del sistema Lince, que demanda una potencia energética significativamente superior a la que requieren otro tipo de gestiones. En la operación por conectar una segunda línea de provisión energética, se terminó desconectando la primera y ello implicó que todo el edificio del Centro de Cómputos de la provincia (Data Center) quedase sin suministro eléctrico. "Era una maniobra riesgosa", se admitió.

No se trató, de todos modos, de un problema asociado a la Empresa Provincial de la Energía ya que dentro del edificio funciona una subestación interna y propia que garantiza la provisión para todo el sistema. Fue un problema de potencia.

El sistema Lince fue utilizado por la PDI para analizar registros de videovigilancia en una causa por robos en Rosario.Por conectar una segunda línea de provisión energética, se terminó desconectando la primera

Efecto y salida

La falla descripta provocó que saliese de servicio, como se dijo, la página web del gobierno, aunque no se vieron afectadas en ningún momento las comunicaciones para servicios esenciales y críticos como el 911 ó el 107.

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Entre la tarde y noche del jueves y madrugada de este viernes, operarios e informáticos trabajaron para recuperar el servicio. Pero dicho restablecimiento es progresivo por lo que lograron recuperar algunas funciones aunque permanecía aún inoperativo el portal ciudadano a través de la web. Los trámites sí estaban habilitados mediante la app. Según estimaron, en el transcurso de la tarde de hoy, el sistema sería rehabilitado por completo.

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Lince

El sistema Lince funciona mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de videovigilancia. Procesa grandes volúmenes de imágenes provenientes de cámaras de seguridad y permite detectar recorridos, movimientos, coincidencias y patrones vinculados a hechos delictivos. Es una de las herramientas que ha incorporado el Ministerio de Seguridad para su política de persecución criminal. En el caso de la ciudad de Santa Fe, implicó sumar dos mil cámaras nuevas al sistema tradicional que ya contaba con 600 dispositivos.

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