En el Centro de Cómputos

Falla energética afectó el funcionamiento de la web oficial del gobierno de Santa Fe

Fue a partir de una maniobra para poner en funcionamiento el sistema Lince, que requiere de una elevada potencia de energía. No se resintieron servicios de áreas críticas, como 911 y 107. El resto de las prestaciones se restablecían de manera progresiva.