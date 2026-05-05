Programa con IA

La herramienta "Lince" del Gobierno Provincial fue clave para desarticular bandas en Villa Gobernador Gálvez

Mediante el procesamiento de imágenes en tiempo récord, el sistema permitió identificar a los autores de un ataque a tiros y un incendio intencional. Hubo cinco detenidos y secuestro de armamento tras múltiples allanamientos de la PDI.