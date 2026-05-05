La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron adelante una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de dos investigaciones por hechos de abuso de arma e incendio intencional. Los procedimientos se concretaron a partir de información clave obtenida mediante el sistema Lince, la herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe que procesa imágenes con inteligencia artificial en tiempo récord, y que permitió identificar a los presuntos involucrados.
La herramienta "Lince" del Gobierno Provincial fue clave para desarticular bandas en Villa Gobernador Gálvez
Mediante el procesamiento de imágenes en tiempo récord, el sistema permitió identificar a los autores de un ataque a tiros y un incendio intencional. Hubo cinco detenidos y secuestro de armamento tras múltiples allanamientos de la PDI.
Como resultado de los operativos de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, fueron aprehendidos cinco personas mayores de edad y se secuestraron un arma de fuego, una réplica, cargador, municiones, teléfonos celulares, un automóvil, dos bicicletas y demás elementos de interés para ambas causas.
Disparos y allanamiento
Uno de los hechos investigados se originó el pasado domingo, cuando se registraron disparos contra una vivienda en calle Orán al 1900, de Villa Gobernador Gálvez. A partir del análisis de imágenes y tareas investigativas en conjunto entre operadores de la unidad Lince y efectivos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) de la PDI, se logró reunir evidencia que derivó en un allanamiento en dicha localidad.
Bajo las órdenes de la fiscal Ana Milicic, se realizó un allanamiento en calle México al 2400 en donde fue aprehendido un hombre identificado como Milton José F. de 37 años. En dicho procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego y un auto Ford Falcon.
Incendio intencional
Al mismo tiempo se avanzó en otra investigación por un incendio intencional ocurrido el 25 de abril pasado frente a un domicilio de calle Guido y Spano al 1600, de Villa Gobernador Gálvez. El análisis de registros fílmicos mediante el sistema Lince permitió identificar a los sospechosos y solicitar tres órdenes de allanamiento, que se ejecutaron en domicilios ubicados en Urquiza al 2100 y dos en Levalle al 2500 de dicha localidad.
Por orden del fiscal Carlos Covani, efectivos policiales lograron la aprehensión de tres hombres y una mujer, identificados como Jeremías Lisandro R. G. de 18 años; Uriel Carlos Antonio S. (20); Damián Uriel F. (19); y María Soledad B. (46).
Asimismo se secuestraron teléfonos celulares, dos bicicletas, una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, un cargador con municiones, cartuchos adicionales, un DVR y prendas de vestir, todos elementos de interés para la causa.
Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las investigaciones continúan bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.
Lince, el sistema tecnológico del Gobierno que permite procesar imágenes con inteligencia artificial para reconstruir y esclarecer hechos delictivos, se consolida así como una herramienta central en la estrategia de seguridad provincial, aportando evidencia clave en investigaciones penales.
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