El gobierno santafesino terminó de formalizar la designación de Paula Manzoni como flamante titular de la ahora creada Dirección provincial Unidad Lince que funcionará en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública que conduce Fabián Bastia.
La IA Lince pasó a ser una unidad provincial: qué significa
Un decreto ubicó a la nueva dependencia en el organigrama. Paula Manzoni será la responsable de esa estratégica tarea destinada especialmente a prevenir y esclarecer delitos en la vía pública.
Manzoni viene trabajando en el área e incluso fue la encargada de presentar oficialmente dicho programa ante el gabinete provincial y los medios de comunicación en una reunión realizada en diciembre en el salón Walsh del gobierno en la ciudad de Rosario.
Lince es mucho más que un sistema de cámaras, sino que es la Unidad de Gestión y Análisis de Video que constituye el cerebro tecnológico de la nueva estrategia de seguridad y modernización del Estado santafesino.
Lince utiliza el software BriefCam, una herramienta de Inteligencia Artificial que permite realizar búsquedas inteligentes sobre miles de horas de video en tiempo récord. Entre las funciones principales está mostrar en un video de un minuto todos los eventos (personas, autos, motos) que ocurrieron en ese lugar durante varias horas, superponiéndolos con marcas de tiempo y además está integrado con sistemas de lectura de patentes y reconocimiento facial para detectar vehículos u objetivos con pedido de captura.
El decreto 00636 dictado este miércoles establece las pautas para que la Unidad de Gestión y Análisis de Video (Lince) se convierta en el estándar de monitoreo en toda la provincia. Sus alcances incluyen: la centralización de datos y los protocolos de actuación.
Así para la centralización de datos dispone la obligatoriedad de que los centros de monitoreo municipales y comunales que reciban fondos provinciales integren sus sistemas a la plataforma centralizada que utiliza IA (BriefCam). En cuanto a protocolos de actuación define cómo debe fluir la información desde la detección de un evento por parte de la IA hasta la intervención de la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Además de Manzoni, el decreto de creación de la Unidad dispone la designación de 8 asistentes técnicos y redesigna a otros 5 asistentes técnicos.
Lince se incorpora a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión que dirige Ignacio Tabares que tiene a su cargo todo lo relativo a la definición y gestión de los estándares tecnológicos, procesos y procedimientos aplicables a la mejora de la gestión, y a la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la información y de las Comunicaciones (TICs) a la gestión de gobierno.
Esta dependencia clave del gobierno formula políticas tecnológicas e implementa el proceso de desarrollo e innovación tecnológica promoviendo la estandarización y el uso e integración de nuevas tecnologías para brindar una administración abierta, eficaz, eficiente e innovadora para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.
Lince ya está operativo en Rosario mientras que para la ciudad de Santa Fe ya se efectuó la licitación de las 2.000 nuevas cámaras que se suman a las hoy 600 existentes. Estas cámaras tendrá IA para identificación facial y de patentes, alertas en tiempo real y análisis forense. La adjudicación está próxima a concretarse, se explicó en el ministerio de Gobierno ante la consulta de El Litoral.