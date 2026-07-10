Pronóstico

Viernes con cielo mayormente nublado y una máxima de 17°C en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital santafesina, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas templadas para la época. El fin de semana mantendrá condiciones similares, con un leve descenso térmico hacia el lunes.